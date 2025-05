Sackboy: Rückzug eines PlayStation-Urgesteins? Zweifel an der Zukunft kommen auf

Es scheint, dass die „LittleBigPlanet”-Reihe für Sony keine entscheidende Rolle mehr spielt. Darauf deuten Änderungen an der Eröffnungsanimation von PlayStation Productions hin. Eine andere Marke rückt zunehmend in den Vordergrund.

Zu sehen ist das neue PlayStation-Productions-Intro in der kürzlich veröffentlichten Verfilmung von “Until Dawn”. Fans fiel auf, dass Sackboy, die ikonische Hauptfigur der “LittleBigPlanet”-Reihe, nicht mehr Teil der Charaktermontage ist. In früheren Versionen – etwa in der Verfilmung von “Gran Turismo” aus dem Jahr 2023 – war Sackboy noch präsent.

Entdeckt wurde die Modifikation unter anderem vom X-Nutzer Radec, der den neuen Clip mit vorherigen Versionen verglichen hatte und auf das Fehlen des Charakters hinwies. Eine offizielle Stellungnahme von Sony liegt bislang nicht vor.

In der Verfilmung von „Gran Turismo“ war Sackboy noch vertreten.

Sackboy galt nach dem ersten Auftritt im Jahr 2008 als prägende Figur der PS3-Ära. Die Spiele der “LittleBigPlanet”-Reihe waren insbesondere für ihren kreativen Baukastenansatz und den kooperativen Spielspaß bekannt. Mit “Sackboy: A Big Adventure” erschien 2020 das bislang letzte Konsolenspiel. Entwickelt wurde der Titel nicht vom ursprünglichen Studio Media Molecule, sondern von Sumo Digital. Das Team zeichnete sich auch für das 2014 veröffentlichte „LittleBigPlanet 3“ verantwortlich.

Ein Nachfolger wurde nicht angekündigt. Auch das mobile Spiel “Ultimate Sackboy” aus dem Jahr 2023 blieb ohne große Resonanz. Media Molecule selbst hat seit dem Kreativspiel “Dreams” keine neuen Titel hervorgebracht, werkelt aber an einem neuen Projekt.

Mit Astro Bot wurde längst ein neues Maskottchen etabliert

Während der Stern von Sackboy zu sinken scheint, erfährt Astro Bot zunehmende Aufmerksamkeit. Nach dem Erfolg des gleichnamigen PS5-Spiels folgt sogar ein Filmauftritt:

Das alles deutet darauf hin, dass Astro Bot Sackboys symbolischen Platz als PlayStation-Maskottchen eingenommen hat – vor allem nach dem jüngsten Erfolg.

Im 2024 veröffentlichten PS5-Spiel sammeln Spieler über 300 Bots auf 60 Planeten in sechs Galaxien ein. Das Adventure umfasst Hommagen an bekannte PlayStation-Titel wie „God of War“, „Uncharted“ und „Horizon“ und nutzt intensiv die Funktionen des DualSense-Controllers. Bei den Spielern kam „Astro Bot“ hervorragend an. Der Titel entwickelte sich zum erfolgreichsten 3D-Plattformer seit zehn Jahren – mit einer prominenten Ausnahme.

Allerdings kamen in Bezug auf Sackboy auch Stimmen auf, die keinen Grund zur Panik sehen. So schrieb ein X-User: „Es ist wirklich lustig, wie das Entfernen einer Figur aus einer Logosequenz ausreicht, um die LBP-Community zu empören. Außerdem hat das Entfernen von Sackboy aus dem PS Productions-Logo keine Bedeutung. DreamWorks tauscht auch manchmal Figuren in seiner Logomontage aus.“

