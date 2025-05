The Age of Bhaarat angekündigt: Indisches AAA-Action-RPG mit reichlich Mythologie – Trailer und erste Details

The Age of Bhaarat angekündigt:

Ein neues Action-Adventure namens “The Age of Bhaarat" soll die kulturelle Vielfalt Indiens in einem AAA-Spiel zusammenbringen. Der Titel erscheint für Konsolen und PC. Erste Informationen und ein Trailer liegen vor.

Das Entwicklerstudio Tara Gaming hat mit “The Age of Bhaarat” ein Spiel angekündigt, das klassische Elemente der indischen Kultur mit einem modernen Fantasy-Setting vereinen soll. Zum Team gehören prominente Mitgründer: der ehemalige Ubisoft-Entwickler Noredine Abboud (“Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands”), Schauspieler Amitabh Bachchan sowie Bestsellerautor Amish Tripathi (“Shiva Trilogy”). Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, „Indien auf die globale Gaming-Landkarte zu bringen“.

Laut offizieller Ankündigung möchte Tara Gaming das kreative Potenzial des Landes mit AAA-Produktionswerten vereinen und die Lücke zwischen kulturell geprägtem Storytelling und moderner Spieleentwicklung schließen. „Obwohl Indien eine Fundgrube legendärer Überlieferungen beherbergt, ist deren Ausdruck in der globalen Gaming-Szene weitgehend ungenutzt geblieben“, heißt es.

Als Waldhüter gegen eine dämonische Invasion

Ein erster Trailer gewährt Einblicke in die Spielwelt von “The Age of Bhaarat”. Gezeigt werden Gebirgslandschaften, mystische Seen und mythologisch inspirierte Kreaturen. Spieler schlüpfen in die Rolle eines sogenannten Waldhüters, der sein Heimatland gegen eine dämonische Invasion der sogenannten Rakshasas verteidigen soll.

Die Handlung stammt von Amish Tripathi, der eine „epische Geschichte von Pflicht, Verrat und uralter Macht“ beisteuert. Spieler treffen Entscheidungen, die sich laut Entwickler direkt auf den Verlauf der Welt auswirken. Die Geschichte ist in der fiktiven Stadt Anandpur verankert und greift Inhalte aus klassischen Werken wie dem “Ramayana” auf.

Die Features von “The Age of Bhaarat” laut Hersteller:

Intensive Kämpfe & Enterhaken-Action : Traditionelle Waffen, spirituelle Kräfte und vertikale Bewegung durch ein dynamisches Enterhakensystem.

: Traditionelle Waffen, spirituelle Kräfte und vertikale Bewegung durch ein dynamisches Enterhakensystem. Mythische Welt inspiriert vom Ramayana : Verwüstete Wälder, tückische Berge und mystische Seen voller Geheimnisse und vergessener Legenden.

: Verwüstete Wälder, tückische Berge und mystische Seen voller Geheimnisse und vergessener Legenden. Epische Story von Amish Tripathi : Eine Erzählung über Pflicht, Verrat und uralte Macht, in der jede Entscheidung über das Schicksal der Welt entscheidet.

: Eine Erzählung über Pflicht, Verrat und uralte Macht, in der jede Entscheidung über das Schicksal der Welt entscheidet. Anpassbarer Kampfstil : Waffen, Fähigkeiten und Artefakte frei kombinierbar für individuelle Strategien im Kampf gegen Dämonen.

: Waffen, Fähigkeiten und Artefakte frei kombinierbar für individuelle Strategien im Kampf gegen Dämonen. Einzelspieler- und Koop-Modus: Allein oder gemeinsam spielbar – mit flexiblen Optionen für jede Spielweise.

Die im Trailer gezeigte Spielwelt kann sich durchaus sehen lassen.

Tara Gaming bezeichnet das neue Werk als einen „wichtigen Meilenstein“ für das Projekt „Create in India“. Die Produktion soll gezielt indische Entwickler, Künstler und Autoren fördern. Zusammen mit einem internationalen Team und lokalem Bezug versucht das Studio, das kulturelle Kapital Indiens in einem global wettbewerbsfähigen Spiel umzusetzen.

„The Age of Bhaarat“ erscheint laut Tara Gaming für nicht näher genannte Konsolen sowie für den PC. Ein konkreter Releasetermin wurde bisher nicht genannt.

