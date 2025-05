Düstere Prognose: Zölle und Inflation könnten Gamesbranche hart treffen, warnt Analyst

In den vergangenen Wochen reagierten die globalen Märkte zunehmend verunsichert auf die Zollpolitik der US-Regierung und deren Zickzack-Kurs. Auch die anhaltende Inflation und die weltwirtschaftliche Entwicklung bereiten Experten zunehmend Kopfzerbrechen.

Im Interview mit GamesRadar sprach Circana-Analyst Mat Piscatella ausführlich über diese Themen und wies darauf hin, dass sich die wirtschaftlichen Realitäten auch für die Videospielindustrie zu einem ernsthaften Problem entwickeln könnten. Denn obwohl 2025 im Zeichen großer Neuveröffentlichungen wie „GTA 6“ oder der Nintendo Switch 2 steht, war die Kaufkraft der Kunden zuletzt rückläufig.

Eine Entwicklung, die durch die geplanten US-Zölle noch einmal verschärft werden könnte. Schließlich sei damit zu rechnen, dass die geplanten Zölle nicht nur in den USA für steigende Konsolen- und Zubehörpreise sorgen könnten.

Eine Branche übt sich in Zwangsoptimismus

„Wenn es um Dinge wie die Switch 2 und GTA 6 geht, wollen die Menschen in meinen Augen optimistisch bleiben“, sagte Piscatella. „Aber diese drohende Wolke aus Zöllen, die Auswirkungen und das, was sich auf der Handelsseite tut – wie sich das auf Produkte wie Zubehör und Hardware auswirken könnte – das ist einfach so, dass man sich, egal in welcher Branche man tätig ist, fragt: Was passiert als Nächstes?“

Derzeit seien die Konsolenhersteller und Publisher damit beschäftigt, herauszufinden, wie sie sich angesichts der chaotischen und schwer vorhersehbaren Zollsituation am besten auf die Zukunft vorbereiten können.

In diesem Zusammenhang spricht Piscatella von unterschiedlichen Notfallplänen, die derzeit ausgearbeitet werden und die Folgen der aktuellen Entwicklung abmildern sollen.

„Die Leute beobachten einfach, was passiert, und versuchen entsprechend zu planen. Sie hegen die Hoffnung, dass die Switch 2, GTA 6 und die zunehmende Bedeutung digitaler Inhalte – die zumindest derzeit nicht von den Zöllen betroffen sind – die Auswirkungen etwas abmildern“, so der Analyst weiter.

„Aber alle sind trotzdem nervös, oder?“

Sinkende Kaufkraft wird der Gamesbranche zu schaffen machen

Insbesondere in den USA werde die Gamesbranche die Auswirkungen der US-Zollpolitik eher früher als später zu spüren bekommen, wie Piscatella meint. Denn schon jetzt sehen sich Kunden in den USA aufgrund der Zölle mit steigenden Preisen konfrontiert. „Wenn Dinge wie Lebensmittel oder andere Alltagsgüter deutlich teurer werden, dann müssen sich die Verbraucher entscheiden“, erklärte der Analyst.

„Und, naja. Entscheidet man sich für Essen oder für ein neues Spiel? Die meisten Menschen werden sich für das Essen entscheiden. Aber es gibt eben auch ein paar Hardcore-Gamer, die sich lieber ein Spiel holen und dafür Instant-Ramen essen. Wer weiß das schon?“

„Alle warten einfach ab und versuchen sich auf das vorzubereiten, was da kommen mag. Der Markt steht unter immensem Druck. Und wenn dann auch noch Dinge wie eine Rezession oder steigende Lebensmittelpreise hinzukommen, dann wird es wirklich übel“, führte Piscatella abschließend aus.

„Manche sprechen davon, wer die größte Konkurrenz für die Switch 2 sei. Und ehrlich gesagt: Ich denke, die größte Konkurrenz für die Switch 2 werden die Verfügbarkeit der Switch 2 selbst und die Zölle sein. Aber wir werden sehen, was passiert.“

