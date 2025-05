Wuchang Fallen Feathers: Umfangreicher Gameplay-Einblick – Preview-Video enthüllt freie Boss-Auswahl und weitere Details

„Wuchang: Fallen Feathers“ soll ein Souls-ähnliches und nicht-lineares Action-RPG-Erlebnis bieten, bei dem die Spieler die Freiheit haben, Bosse in beliebiger Reihenfolge zu konfrontieren. Diese Information teilte Community Manager Stephen Takowsky von 505 Games jetzt in einem ausführlichen, rund 14-minütigen Preview-Video, das viele Einblicke in das Spiel gewährt, mit.

Erst vor wenigen Tagen enthüllten das chinesische Entwicklerstudio Leenzee und Publisher 505 Games den finalen Release-Termin für „Wuchang: Fallen Feathers“. Demnach wird das vielversprechende Action-RPG mit Souslike-Anleihen am 24. Juli 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen.

Im Vorfeld der nahenden Veröffentlichung steht nun ein überaus ausführliches, rund 14-minütiges Preview-Video zur Verfügung, das umfassende Gameplay-Einblicke in „Wuchang: Fallen Feathers“ gewährt. Zudem kommentiert Community Manager Stephen Takowsky das Gezeigte und teilt dabei einige neue Informationen zum Spiel mit.

„Sorgfältig gestaltete“ Bosse versprechen ein „unvergessliches und herausforderndes Erlebnis“

Community Manager Takowsky hebt hervor, dass „Wuchang: Fallen Feathers“ ein „nichtlineares Erlebnis“ sein wird, was sich auch auf die Begegnungen mit den Bossen auswirken wird. Spieler können diese in einer beliebigen Reihenfolge angehen, was auch die Kampfstrategien beeinflusst. Ob die Bosse dabei mit dem Level des Spielers skalieren und somit im späteren Verlauf leichter werden oder stets gleich herausfordernd bleiben, ließ Takowsky jedoch offen.

Takowsky zufolge sind die Bosse in „Wuchang: Fallen Feathers“ „sorgfältig gestaltet“, um ein „unvergessliches und herausforderndes Erlebnis“ zu ermöglichen. Weiterhin erläuterte er die Federmagie, die Kernelement des kommenden Action-RPGs darstellen wird. Diese umfasst 25 einzigartige Waffen sowie 40 Zaubersprüche, deren Ausführung von der gewählten Waffe abhängt und dadurch den Spielstil maßgeblich beeinflussen kann.

Viel Umfang und hoher Wiederspielwert

Darüber hinaus soll „Wuchang: Fallen Feathers“ auch ein überaus umfangreiches Erlebnis bieten, wie die Entwickler bereits Anfang April in einem Interview bestätigt hatten. Demnach werden die Spieler je nach Vorgehensweise etwa 40 bis 60 Stunden mit dem Spiel beschäftigt sein. Doch die Entwickler bieten noch mehr Inhalte: Den Machern zufolge wird es „mehr als drei unterschiedliche Enden“ geben, die sich grundlegend voneinander unterscheiden und zum mehrmaligen Durchspielen animieren sollen.

„Wuchang: Fallen Feathers“ entführt Spieler ins China des 17. Jahrhunderts zur Zeit der Ming-Dynastie. In der vom Krieg gezeichneten Region Shu breitet sich eine mysteriöse Seuche aus: die sogenannte „Gefiederkrankheit“, welche Menschen in gefährliche Kreaturen verwandelt. Als Piratenkriegerin Wuchang liegt es an Ihnen, die Ursprünge dieser Krankheit und Ihre eigene Vergangenheit zu lüften.

Aktuell kann „Wuchang: Fallen Feathers“ bereits im PS Store für die PS5 vorbestellt werden. Dort werden 49,99 Euro für die Standard Edition fällig, während die digitale Deluxe Edition mit 59,99 Euro zu Buche schlägt. Dafür werden aber auch einige Extras wie zusätzliche Kostüme, Waffen und Fertigkeits-Upgrade-Gegenstände geboten.

Weitere Meldungen zu WUCHANG - Fallen Feathers.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren