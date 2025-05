Xbox Series X/S: Microsoft nennt Gründe für Preiserhöhung und überholt die PS5 Pro

Die Preisstruktur im Gaming-Sektor verändert sich. Microsoft hebt sowohl Konsolen- als auch Spielepreise an. Das passiert in einer Phase, in der andere Hersteller ähnliche Anpassungen vornehmen. Doch warum gehen die Unternehmen diesen Schritt? Microsoft hat sich zu Wort gemeldet.

Produktionskosten und Marktbedingungen

In einer offiziellen Stellungnahme gegenüber ING äußerte sich Microsoft recht allgemein zu den aktuellen Preisentscheidungen, nannte aber explizit einen Faktor.

„Wir verstehen, dass diese Änderungen eine Herausforderung darstellen. Sie wurden unter Berücksichtigung der Marktbedingungen und der steigenden Entwicklungskosten mit Bedacht vorgenommen“, so Microsoft.

Man wolle sich trotz der Erhöhungen weiterhin darauf konzentrieren, „mehr Möglichkeiten zu bieten, mehr Spiele auf jedem Bildschirm zu spielen und den Xbox-Spielern einen Mehrwert zu bieten“.

Damit folgt Microsoft einem Argumentationsmuster, das bereits Nintendo kürzlich verwendet hatte. „Erstens leben wir leider in einer Zeit, in der die Inflation meiner Meinung nach alles beeinflusst“, erklärte Bill Trinen, Nintendos Vizepräsident für Spieler- und Produkterfahrung. „Und sie beeinflusst alles, von den täglichen Preisen bis hin zu Technologie und dergleichen.“

Beide Aussagen verweisen auf ein wirtschaftliches Umfeld, das den Spielraum für gleichbleibende Endkundenpreise offenbar stark einschränkt. Die aktuellen Zollunsicherheiten dürften dazu beitragen.

Neue Preise für Konsolen und Spiele ab 2025

Microsoft hat die Preiserhöhung am gestrigen Donnerstag angekündigt und damit in einigen Regionen einen Preispunkt erreicht, der den der PS5 Pro übersteigt. So kostet die Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Special Edition in den USA stolze 729,99 US-Dollar, die PS5 Pro auf diesem Markt aber nur 699,99 US-Dollar. Mit dem zusätzlichen Kauf eines Disk-Laufwerks, das die Sony-Konsole nicht an Bord hat, ist dieser Preisvorteil jedoch wieder dahin.

In Deutschland bleibt die PS5 Pro die teuerste Konsole auf dem Markt. Sie kostet hierzulande 799,99 Euro, das teuerste Xbox-Modell 100 Euro weniger. Bei diesem Vergleich sind allerdings auch die Leistungsunterschiede zu beachten.

Die komplette Preisliste, auch für Zubehör, wird im folgenden Artikel behandelt.

Für Deutschland ergeben sich damit folgende Vergleichspreise (Auswahl):

Sony:

PS5 Digital: 499,99 Euro

PS5: 549,99 Euro

PS5 Pro: 799,99 Euro

Microsoft

Xbox Series S (512 GB): 349,99 Euro

Xbox Series X (1 TB): 599,99 Euro

Xbox Series X 2 TB Galaxy Black: 699,99 Euro

Nintendo:

Switch OLED: 349,99 Euro

Switch 2: 469,99 Euro

Sony hat erst kürzlich eine Preisanpassung vorgenommen. So kostet die PS5 in der Digital-Edition seit Mitte April 50 Euro mehr. Gleichzeitig wurde der Preis des separat erhältlichen Disk-Laufwerks reduziert. Für Käufer der Standardversion änderte sich oberflächlich betrachtet nichts. Da das modulare Disk-Laufwerk mit der Preissenkung einen geringeren Gegenwert hat, stieg aber auch hier der Konsolenanteil innerhalb der Preisgestaltung.

Auch Preise von Spielen werden erhöht

Für Spiele erfolgt die Preisanpassung im Weihnachtsgeschäft 2025. In den USA wird Microsoft für ausgewählte First-Party-Titel bis zu 80 US-Dollar verlangen. In Europa werden bis zu 79,99 Euro (digital) bzw. 89,99 Euro (physisch) erwartet.

Die Preise sollen aber nicht pauschal gelten. „Während Spiele später im Jahr bis zu 80 US-Dollar kosten werden, bestätigten mir Microsoft-Quellen, dass die Preise für Spiele weiterhin ihrem Umfang entsprechen werden“, so Jez Corden von Windows Central. Kleinere Produktionen könnten weiterhin bei 50 US-Dollar oder darunter liegen.

Beispiele für AAA-Titel, die voraussichtlich einen höheren Preis erhalten, sind das kommende “Call of Duty” sowie “Fable”, dessen Veröffentlichung für 2026 geplant ist. Der Preis für “Doom: The Dark Ages” bleibt hingegen bei 69,99 US-Dollar bzw. hierzulande 79,99 Euro.

