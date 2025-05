Yu-Gi-Oh!: Toller Maliss-Support – Alliance Insight ist eure letzte Chance auf Quarter Century Secret Rares!

Nachdem das letzte „Yu-Gi-Oh!“-Set, „Quarter Century Stampede“, mit verschiedenen hochkarätigen Reprints auftrumpfen konnte, bietet euch das neue Hauptset „Alliance Insight“ massig neuen Support für eure Lieblingsdecks. Insbesondere das derzeitige Tier-1-Deck „Maliss“ erhält tollen neuen Support, der sich gut in eurem Deck macht. Welche Highlights das neue Hauptset außerdem noch zu bieten hat, stellen wir euch nachfolgend kurz und knapp vor.

Insgesamt umfasst „Yu-Gi-Oh! Alliance Insight“ 100 Karten: 50 Commons, 26 Super Rares, 14 Ultra Rares und 10 Secret Rares. 24 der enthaltenen Karten sind darüber hinaus ebenfalls als Quarter Century Secret Rare enthalten. Eine ganz spezielle Karte gibt es sogar ausschließlich als QCR! Apropos: Das neue Hauptset ist eure letzte Chance, um Karten als Quarter Century Secret Rares zu ziehen. Danach verschwindet diese Rarität für immer.

Maliss, Ryzeal und White Forest erhalten neuen Support

Doch wieder zurück zum Set an sich: Die beiden aktuell spielstärksten Themen, also Maliss und Ryzeal, erhalten darin weiteren Support. Die begehrteste Karte ist deshalb wenig verwunderlich das neue Stufe-3-Effektmonster „Maliss <P> Märzhase“. Dieses schützt eure Maliss-Linkmonster, die auf Märzhase zeigen, davor, von gegnerischen Effekten als Ziel gewählt zu werden. Die Schnellzauberkarte „Maliss im Spiegel“ macht sich ebenfalls gut in eurem Deck.

Ryzeal-Spieler dürfen sich derweil auf Stern-Ryzeal freuen. Dieses Stufe-4-Effektmonster kann als Spezialbeschwörung gerufen werden, wenn ihr ein Material von einem Monster abhängt, das ihr kontrolliert. Danach seid ihr zwar auf XYZ-Beschwörungen aus dem Extra Deck beschränkt, doch das ist für Ryzeal bekanntlich absolut kein Hindernis.

Des Weiteren erhält das Deckthema „White Forest“ (Deutsch: Weißer Wald) in „Yu-Gi-Oh! Alliance Insight“ neuen Support. Neben zwei neuen Synchromonstern und verschiedenen Zauber- sowie Fallenkarten, stechen vor allem drei Karten heraus: Die beiden Stufe-8-Effektmonster „Diabellstar Rache“ und „Diabellze die Weiße Hexe“ sowie der Feldzauber „Hexe vom Weißen Wald“. Letztere ist, ausgehend von den Preisen bei Cardmarket, besonders begehrt.

Darüber hinaus erhalten natürlich noch weitere bekannte Deckthemen endlich neuen Support. Hierzu zählen unter anderem „@Ignister“, „Cyber Dragon“, „Dragon Ruler“, „Eldlich“ und „Six Samurai“ neue Karten. Bei Sammlern besonders begehrt dürfte indes das Effektmonster „Dunkles Magier-Mädchen, Lehrling des Magiers“ sein. Wie der Name bereits verrät, handelt es sich hierbei um eine Variante des Dunklen Magier-Mädchens, nur im „Glänzender Sarkophag“-Thema.

Konami war so freundlich, uns ein „Yu-Gi-Oh! Alliance Insight“-Display zuzuschicken. Unsere besten Pulls sind sicherlich „Maliss <P> Märzhase“ und „Dunkles Magier-Mädchen, Lehrling des Magiers“ als Secret Rares. Weitere Highlights sind drei neue „Dragon Ruler“-Monster als Ultra Rares und ein neues „Antiker Feendrache“-Monster als Super Rare.

„Yu-Gi-Oh! Alliance Insight“ ist seit dem 1. Mai 2025 erhältlich.

