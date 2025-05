Blades of Fire: Ein Troll, abtrennbare Gliedmaßen & Action – Gameplay beleuchtet das Kampfsystem

Blades of Fire:

Mit "Blades of Fire" erscheint in diesem Monat der neue Titel der "Castlevania: Lords of Shadow"-Macher von Mercury Steam. Ein mehr als 17 Minuten langes Gameplay-Video ermöglicht euch einen ausführlichen Blick auf das Abenteuer und rückt unter anderem das strategische Kampfsystem in den Fokus.

Mit „Blades of Fire“ kündigten die „Castlevania: Lords of Shadow“-Macher von Mercury Steam Ende Februar ihr neues Projekt an, das bereits am Monatsende erscheinen soll.

In Zusammenarbeit mit den Kollegen von Game Informer veröffentlichte das Studio zum Wochenausklang ein kommentiertes Gameplay-Video zu „Blades of Fire“. Das Video bringt es auf eine Laufzeit von über 17 Minuten und gewährt einen detaillierten Einblick in das neueste Werk von Mercury Steam.

Der Fokus liegt klar auf der Erkundung der Spielwelt und den Kämpfen gegen verschiedenste Gegner. Unter anderem zeigt das Video ein Duell mit einem mächtigen Troll und demonstriert, wie sich der Verlauf eines Kampfes durch das gezielte Abtrennen von Gliedmaßen beeinflussen lässt.

Entwickler versprechen strategisches Kampfsystem

Obwohl es sich bei „Blades of Fire“ um einen Hack-and-Slash-Titel mit direktem Spielansatz handelt, kommt die Strategie in den zahlreichen Gefechten nicht zu kurz. Immer wieder stellt sich beispielsweise die Frage, welche Waffe sich für die bevorstehenden Kämpfe am besten eignet.

Durch das kurzzeitige Betäuben eurer Gegner lassen sich zudem Gliedmaßen abtrennen, was deren Kampfstil verändert und neue taktische Möglichkeiten eröffnet.

Gelingt es euch etwa, dem im Video gezeigten Troll seinen Arm abzutrennen, raubt ihr ihm gleichzeitig die Fähigkeit, eine schwere Keule zu schwingen. Eine Waffe, die bei Treffern enormen Schaden anrichtet. Alternativ könnt ihr das Biest enthaupten, woraufhin es in einen Rage-Modus verfällt – selbst dann, wenn es euch nicht mehr sehen kann.

Eine wertvolle Unterstützung bietet der Gelehrte Adso, der euch auf euren Reisen begleitet und die Schwächen eurer Gegner dokumentiert. Wer die Welt von „Blades of Fire“ lieber auf eigene Faust erkunden möchte, kann Adso auch in die heimische Basis zurückschicken.

Wann erscheint Blades of Fire?

Sollte euch das präsentierte Gameplay-Material gefallen haben, müsst ihr euch nicht mehr allzu lange in Geduld üben: „Blades of Fire“ erscheint am 22. Mai 2025 für PC (exklusiv im Epic Games Store), PS5 und Xbox Series X/S. Im neuen Titel von Mercury Steam übernehmt ihr die Kontrolle über den Krieger Aran de Lira.

Dieser verfügt über einen uralten Hammer, der ihn in die Lage versetzt, verschiedene Waffen zu schmieden. Weitere Details zu den Waffen und dem Schmiedeprozess haben wir hier für euch zusammengefasst.

Laut den Verantwortlichen von Mercury Steam können sich Spieler in „Blades of Fire“ auf eine umfangreiche Kampagne einstellen, die – je nach Spielweise – eine Länge von 60 bis 80 Stunden erreicht.

