Chrono Trigger: Hoffnungen auf ein Remake des JRPG-Meisterwerks schon wieder gestorben?

"Chrono Trigger" feiert 2025 sein 30. Jubiläum und das soll mit neuen Projekten gefeiert werden. Auf ein Remake des JRPG-Meisterwerks sollten Fans allerdings nicht hoffen und das, obwohl jüngst Aussagen in dieser Richtung für Wirbel gesorgt haben.

Dieses Jahr feiert mit „Chrono Trigger“ ein absolutes JRPG-Meisterwerk sein 30. Jubiläum. Passend dazu bestätigte Square Enix diesbezüglich bereits im März 2025, dass sich Fans in der nicht allzu fernen Zukunft auf „eine Reihe von Projekten“ freuen dürfen. Weiter ließ sich das japanische Videospielunternehmen allerdings nicht in die Karten schauen, weshalb Fans des JRPG-Klassikers seither spekulieren, was für Projekte uns bald erwarten könnten.

Wie es scheint, könnte sich jüngst Yuji Horii, der Schöpfer des JRPG-Hits, verplappert haben (via TheGamer). Auf der Napoli Comicon soll Horii am 2. Mai 2025 im Rahmen eines Panels fast beiläufig die Arbeiten an einem Remake von „Chrono Trigger“ bestätigt haben. Eine Äußerung, die verständlicherweise aktuell hohe Wellen schlägt und sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Eure Hoffnungen solltet ihr jedoch zügeln, denn Horii hat das wohl tatsächlich nicht gesagt.

Hoffnungen auf „Chrono Trigger“-Remake sind schon wieder gestorben

Doch der Reihe nach: Auf die Frage, ob er Anekdoten zur Entwicklung von „Chrono Trigger“ erzählen könnte, erklärte der Übersetzer von Yuji Horii anschließend: „Ich habe gehört, dass auch ein Remake in Entwicklung ist“. Daraufhin habe der Übersetzer ergänzt: „Niemand hat etwas davon gehört!“ Es sind Äußerungen, die bei vielen Fans Hoffnungen geweckt und die sich dementsprechend nur wenig später schnell überall auf der Welt verbreitet haben.

Das Problem: Yuji Horii hat nie von einem „Chrono Trigger“-Remake gesprochen. Dies geht aus Aufzeichnungen des Panels hervor, die inzwischen vorliegen (via Gematsu & Genki). Vielmehr stammen diese Äußerungen vom verantwortlichen Übersetzer. Unklar ist, ob dieser sich womöglich einen Scherz erlaubt oder die Aussagen von Horii schlicht falsch übersetzt hat. Eure Hoffnungen auf ein „Chrono Trigger“-Remake solltet ihr so oder so erstmal wieder begraben.

Offiziell befindet sich eine Neuauflage von „Chrono Trigger“ somit gegenwärtig nach wie vor nicht in Entwicklung. Das muss natürlich nicht heißen, dass ein Remake des JRPG-Kultklassikers nicht zur eingangs erwähnten „Reihe von Projekten“ zählen könnte. Um hierbei ganz sicher zu sein, müssten wir jedoch eine offizielle Ankündigung von Square Enix abwarten.

„Chrono Trigger“ erschien ursprünglich exklusiv für das Super Nintendo Entertainment System (SNES). Im Laufe der Jahre folgten weitere Umsetzungen des JRPG-Klassikers für die PlayStation, den Nintendo DS, iOS- und Android-Geräte sowie den PC (via Steam).

Würdet ihr euch über die Ankündigung eines „Chrono Trigger“-Remakes freuen?

