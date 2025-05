Code Violet: Dead Space trifft auf Dino-Horror – Tiefe Einblicke in das PS5-Exklusivspiel

Das Third-Person-Spiel "Code Violet", das auf den Spuren von "Dead Space" und "Dino Crisis" wandeln möchte, zeigt sich in einem erweiterten Gameplay-Video. Es entführt in eine Mischung aus Survival, Zeitreisen und prähistorischen Gegnern auf fremdem Planeten.

Ein düsteres Forschungslabor, fremde Vegetation und das Echo urzeitlicher Schreie: Die in dieser Woche veröffentlichten Gameplay-Szenen aus “Code Violet” geben einen Vorgeschmack auf das atmosphärisch aufgeladene Setting des kommenden Action-Horror-Titels.

Das rund 19 Minuten lange Extended-Video zu “Code Violet” stellt den Schauplatz sowie zentrale Spielmechaniken vor. Die Aufnahmen stammen aus einer frühen Version des Titels und beinhalten entsprechend noch unfertige Elemente hinsichtlich Grafik und Detailtiefe. Sichtbar wird jedoch bereits der genretypische Fokus auf bedrückende Atmosphäre, Ressourcenknappheit und vorsichtige Fortbewegung in einem feindlichen Umfeld.

Spieler übernehmen in “Code Violet” die Kontrolle über Violet Sinclair, die in einer fremden Welt erwacht – dem Planeten Trappist 1-E. Im Spielverlauf navigiert sie durch eine von der Aion-Kolonie betriebene Forschungseinrichtung, in der genetische Experimente, militärische Präsenz und prähistorische Kreaturen aufeinandertreffen. Die Entwickler setzen auf eine Third-Person-Perspektive, klassische Inventarverwaltung sowie taktische Kämpfe mit begrenzten Ressourcen.

Das neue Video zu “Code Violet” mit einer Länge von rund 19 Minuten führt tief in das Spielgeschehen ein.

Handlung: Zeitreise, Dystopie und moralische Konflikte

“Code Violet” spielt im 25. Jahrhundert. Nach einer globalen Katastrophe ist die Erde nicht mehr bewohnbar. Die Menschheit sucht Zuflucht auf Trappist 1-E, einem Exoplaneten. Die dort ansässige Aion-Kolonie setzt Zeitreisetechnologie ein, um Frauen aus der Vergangenheit zu entführen – ein Mittel, um der drohenden Auslöschung durch Unfruchtbarkeit zu entgehen. Protagonistin Violet wird in dieser Konstellation zur unfreiwilligen Akteurin.

Die Spielhandlung von “Code Violet” verbindet laut Entwickler klassische Sci-Fi-Motive mit Elementen des psychologischen Horrors. Neben der Flucht vor gefährlichen Dinosauriern steht das Aufdecken einer Verschwörung im Zentrum. Die Erzählung führt durch verwinkelte Anlagen, deckt moralisch fragwürdige Entscheidungen auf und konfrontiert die Spielfigur mit komplexen Rätseln und taktischen Herausforderungen.

“Code Violet” ist vor allem… düster.

“Code Violet” entsteht beim Studio TeamKill Media, zuvor verantwortlich für das enttäuschende „Quantum Error“, und erscheint exklusiv für die PlayStation 5. Die Entwickler setzen auf die Unreal Engine und nutzen deren Raytracing-Funktionalitäten für visuelle Tiefe und Lichteffekte.

Ebenfalls zum Einsatz kommen die adaptiven Trigger sowie das haptische Feedback über den DualSense-Controller, um physische Aktionen spürbar umzusetzen. 3D-Audio soll die räumliche Wahrnehmung von Geräuschen verstärken – etwa beim Ausweichen vor jagenden Dinosauriern oder beim Navigieren durch dunkle Korridore.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin für “Code Violet” steht bislang nicht fest. Im PlayStation-Store ist allerdings von einem Release im Juli 2025 die Rede. Ob es wieder zu einem Desaster wie im Fall von „Quantum Error“ kommt, bleibt abzuwarten.

