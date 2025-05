Codemasters: Nach dem Rallye-Aus – EA bestätigt Entlassungen 

Das britische Entwicklerstudio Codemasters, die sich in der Vergangenheit vor allem als Rennspiel-Experten einen Namen machen konnten und seit 2021 zu Electronic Arts gehören, werden zukünftig keine neuen Rallye-Spiele mehr entwickeln. Erst vor zwei Tagen haben wir darüber berichtet, dass die Partnerschaft mit der WRC beendet wurde und „EA Sports WRC“ damit der vorerst letzte Offroad-Racer bleiben wird.

Allerdings betrifft diese Maßnahme nicht nur die Rallye-Spiele: Im Zuge der Entscheidung wurden auch mehrere Mitarbeiter von Codemasters entlassen und versetzt. Dies gab der Eigentümer Electronic Arts, der seinerzeit 1,2 Milliarden Dollar für Codemasters bot und damit ein vorheriges Angebot von Take-Two übertraf, jetzt in einer Erklärung gegenüber den Kollegen von VGC bekannt.

EA begründet die Entlassungen bei Codemasters

„Als Unternehmen entwickeln wir uns stetig weiter, um den wachsenden Bedürfnissen unserer Spieler gerecht zu werden und einen stärkeren Fokus auf unser Portfolio zu legen“, so ein Sprecher von EA. „Dies hat uns dazu veranlasst, einige Positionen zu überprüfen und zu reduzieren, während wir gleichzeitig versuchen, möglichst viele betroffene Mitarbeiter in anderen, strategisch wichtigeren Bereichen wieder einzusetzen.“

Die genaue Anzahl der Entlassungen ist unklar, ebenso wie die Zahl der Mitarbeiter, die künftig in anderen Bereichen von EA Sports eingesetzt werden. Fest steht jedoch, dass mit dem Rallye-Aus bei Codemasters eine Ära zu Ende geht. Diese begann 1998 mit dem ersten „Colin McRae Rally“, erweiterte sich später zur „DiRT“-Reihe und erreichte nun mit dem 2023 veröffentlichten „EA Sports WRC“ ihren Schlusspunkt.

Fokus auf F1 und weitere Entlassungen bei EA

Die übrig gebliebenen Mitarbeiter von Codemasters werden sich ab sofort auf die „EA Sports F1“-Reihe konzentrieren, deren neuester Ableger mit „EA Sports F1 25“ bereits in den Startlöchern steht und am 30. Mai 2025 erscheinen wird. Über welche Änderungen und Neuerungen sich Fans freuen können, könnt ihr in unserem Angespielt-Bericht zu „EA Sports F1 25“ nachlesen, nachdem wir bereits die Gelegenheit hatten, selbst das Lenkrad in die Hand zu nehmen.

Die jüngsten Entlassungen bei Codemasters sind jedoch nicht die einzigen im Hause EA. Erst Ende April berichteten wir über die Einstellung zweier unangekündigter Projekte bei Respawn Entertainment, die zum Verlust von rund 100 Arbeitsplätzen führten. Insgesamt sollen im EA-Konzern dadurch sogar 300 bis 400 Stellen abgebaut worden sein. Bekannte Marken wie „Apex Legends“ oder die „Star Wars Jedi“-Reihe sind davon aber nicht betroffen.

