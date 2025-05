Devolver Digital: „Ihr könnt uns nicht entkommen“ – Indie-Publisher fordert GTA 6 heraus

Am gestrigen Freitag geschah das wohl Unvermeidliche: Rockstar Games hat offiziell bekannt gegeben, dass sich der Release von „GTA 6“ verschieben wird. Statt wie ursprünglich geplant im Herbst 2025 zu erscheinen, wird das sehnsüchtig erwartete Actionspiel nun aller Voraussicht nach am 26. Mai 2026 veröffentlicht.

Viele Spieler reagierten enttäuscht auf diese Nachricht, doch einige Publisher dürften insgeheim aufgeatmet haben. Schon zuvor gab es Anzeichen, dass große Unternehmen den diesjährigen Herbst wegen „GTA 6“ mit Sorge betrachteten und möglicherweise Verschiebungen in Betracht zogen, um einen direkten Wettbewerb zu vermeiden. Devolver Digital hingegen geht einen anderen Weg.

Devolver Digital mit Kampfansage an GTA 6

Bereits am 25. März, als der Release-Termin und die mögliche Verzögerung von „GTA 6“ noch nicht bekannt waren, kündigte der Indie-Publisher auf X (ehemals Twitter) an: „Wir veröffentlichen ein Spiel am exakt gleichen Tag und zur gleichen Uhrzeit wie GTA 6.“ Dies wurde natürlich als Scherz aufgefasst, da Devolver für seinen Humor und seinen Hang zur Selbstironie bekannt ist. Die absurden E3-Pressekonferenzen dürften bis heute unvergessen sein.

Doch nachdem Rockstar Games die Verschiebung von „GTA 6“ offiziell machte, schlug Devolver erneut zu. In einem weiteren X-Beitrag zitierten sie ihr ursprüngliches Versprechen mit der Nachricht: „Ihr könnt uns nicht entkommen. Dann ist es also der 26. Mai 2026“. Welches Spiel der Publisher gegen „GTA 6“ in den Ring schicken möchte, bleibt allerdings ein Geheimnis. Die entsprechenden Entwickler dürften angesichts der Konkurrenz aber nicht sehr erfreut sein.

Indie-Titel im Schatten großer Blockbuster

Dass kleinere Indie-Spiele gegen Triple-A-Blockbuster einen schweren Stand haben, erfuhr kürzlich auch das PS2-inspirierte Horrorspiel „Post Trauma“, das unerwartet mit dem Shadow-Drop von „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ am selben Tag konkurrieren musste. Doch auch hier reagierte Publisher Raw Fury humorvoll und kündigte daraufhin eine scherzhafte Neuveröffentlichung des Spiels für den 23. Juni an – diesmal hoffentlich ohne überraschende Konkurrenz.

Ob Devolver Digital tatsächlich als Marketing-Gag ein Spiel „opfern“ und es am selben Tag wie „GTA 6“ veröffentlichen wird, bleibt abzuwarten. Zuzutrauen wäre es dem Publisher jedoch allemal. Erst vor wenigen Wochen enthüllte das US-amerikanische Unternehmen, das vor allem durch Reihen wie „Serious Sam“ und „Hotline Miami“ bekannt wurde, seine erfolgreichsten Spiele. Der meistverkaufte Titel: „Cult of the Lamb“, für den in Zukunft auch noch weiterer DLC erscheinen soll.

Weitere Meldungen zu Devolver Digital, GTA 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren