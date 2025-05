GTA 6: Release-Verschiebung macht 2025 laut Analyst zum Nintendo-Jahr 

Der Launch der Switch 2 und der Release von „GTA 6“ sollten in diesem Jahr die zwei bedeutendsten Ereignisse der Gaming-Branche werden, doch nachdem Rockstars Open-World-Actionspiel verschoben wurde, steht 2025 laut Analystenmeinung voll und ganz im Zeichen der neuen Nintendo-Konsole.

Die Videospielbranche erlebte in den letzten Jahren eine Phase geringen Wachstums. Die Hoffnungen ruhten auf 2025, in dem mit dem Launch von Nintendos Switch 2 und dem Release von „GTA 6“ gleich zwei der bedeutendsten Ereignisse der Gaming-Welt erwartet wurden.

Doch nachdem Rockstar Games gestern die Release-Verschiebung bekannt gegeben hat, ist „der doppelte Paukenschlag, der die gesamte Spieleindustrie neu beleben sollte, nun abgesagt“, wie Analyst Dr. Serkan Toto jetzt im Gespräch mit GamesRadar attestierte. Stattdessen wird 2025 jetzt „eindeutig das Jahr von Nintendo“ werden.

Analyst sieht Nintendo als klaren Gewinner der GTA 6-Verschiebung

Wie Toto, der als CEO für das japanische Beratungsunternehmen Kantan Games mit Fokus auf die Spielebranche tätig ist, erläuterte, können vor allem „Studios, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 Spiele veröffentlichen möchten, jetzt wahrscheinlich aufatmen: Es besteht keine Gefahr mehr, dass GTA 6 ihnen die Luft zum Atmen nimmt“. Dabei sieht er den größten Vorteil für Nintendo.

Er erläuterte: „Jetzt hat Nintendo ein halbes Jahr Zeit, um ein potenziell starkes Weihnachts-Line-up vorzubereiten und zu vermarkten. Sony kann Ghost of Yotei in Ruhe veröffentlichen, und Microsoft hat mehr Spielraum, möglicherweise seinen Xbox-Handheld auf den Markt zu bringen.“ Doch während PlayStation und Xbox laut Toto erst zu einem späteren Zeitpunkt nachlegen, kann Nintendo mit der Switch 2 einen fulminanten Start hinlegen.

Darüber hinaus sieht der Branchenkenner einen weiteren Vorteil darin, dass Rockstar Games bereits den 26. Mai 2026 als neuen Release-Termin für „GTA 6“ auserkoren hat. Dadurch können die anderen Publisher und Entwickler rechtzeitig mit der Planung ihrer Veröffentlichung beginnen, und dem Gaming-Schwergewicht gezielt aus dem Weg gehen.

Gegenstimme: Gaming-Branche droht ein „Horrorszenario“

Doch während Toto einige Vorteile in der Release-Verschiebung von „GTA 6“ erkennt, gibt es auch deutlich andere Stimmen. So stellte der bekannte Analyst und Leiter von Circana Mat Piscatella erst gestern klar, dass von dieser Verzögerung „niemand profitiert“. Stattdessen bezeichnete er den verlegten Termin des Rockstar-Titels als „Horrorszenario für die Prognose der Videospielindustrie“.

„GTA 6“ sollte eigentlich zahlreiche Spieler zurückbringen und die Hardware-Verkäufe ankurbeln, doch nun rechnet Piscatella mit einem deutlichen Rückgang der Gesamtausgaben in der Gaming-Branche – vor allem in den USA und mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft. Dazu kommt „die anhaltende Unsicherheit in Bezug auf Preise und Produktverfügbarkeit, die weiterhin ein erhebliches Abwärtspotenzial birgt“.

