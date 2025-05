Naughty Dog: Singleplayer-Spiel gestrichen, aber ein weiterer geheimer Titel in Arbeit – Bericht

Das für die „The Last of Us“-Reihe bekannte PlayStation-Studio Naughty Dog soll Anfang des Jahres klangheimlich ein bis dato unangekündigtes Singleplayer-Spiel eingestampft haben. Diesen Berichten zufolge arbeitet das Studio jedoch weiterhin an einem anderen, noch geheimen Projekt.

Das in Santa Monica ansässige Entwicklerstudio Naughty Dog, die seit 2001 fester Bestandteil der PlayStation-Familie sind und sich in der jüngsten Vergangenheit vor allem durch die „Uncharted“– und „The Last of Us“-Reihe einen Namen machten, haben Berichten zufolge zu Beginn dieses Jahres die Entwicklung eines noch unangekündigten Singleplayer-Spiels eingestellt.

Der Insider Daniel Richtman (via Wccftech) will erfahren haben, dass Vinit Agarwal die Verantwortung für das kürzlich gecancelte Spiel trug. Agarwal war zuvor als Game Designer an Titeln wie „Uncharted 4: A Thief’s End“, „Uncharted: The Lost Legacy“ und „The Last of Us Part 2“ beteiligt und leitete auch das 2023 eingestellte „The Last of Us Online“. Das jüngste Projekt befand sich noch in einem frühen Stadium, und Agarwal verließ das Studio nach der Einstellung.

Das noch geheime Projekt: Eine mögliche Rückkehr zu Uncharted?

Allerdings arbeitet Naughty Dog laut Richtman noch an einem weiteren, bislang geheimen Projekt. Erste Informationen dazu brachte er bereits Ende März in Umlauf. Demnach sei dieses Projekt bereits weiter fortgeschritten und befindet sich seit drei Jahren unter der Leitung von Shaun Escayg in Entwicklung. Escayg kehrte im April 2021 zu Naughty Dog zurück, nachdem er zwischenzeitlich als Game Director bei Crystal Dynamics an „Marvel’s The Avengers“ arbeitete.

Bislang gibt es keine Details zum neuen Projekt. Da Escayg jedoch schon als Creative Director und Autor an „Uncharted: The Lost Legacy“ maßgeblich beteiligt war, spekuliert Richtman, dass es sich bei dem geheimen Titel um eine mögliche Wiederbelebung der „Uncharted“-Reihe handeln könnte. Der letzte Teil erschien 2017, und in der Vergangenheit kursierten bereits diverse Gerüchte um ein weiteres „Uncharted“, bis hin zu einem möglichen Reboot.

Naughty Dogs Fokus liegt auf Intergalactic: The Heretic Prophet

Naughty Dogs Hauptprojekt, das im Rahmen der Game Awards 2024 im Dezember des vergangenen Jahres offiziell enthüllt wurde, bleibt aber „Intergalactic: The Heretic Prophet“, das unter der Leitung von „The Last of Us“-Schöpfer Neil Druckmann entsteht. Das Action-Adventure wird Spieler in die Rolle einer intergalaktischen Kopfgeldjägerin auf einen fremden Planeten führen und soll so vor allem ein Gefühl der Isolation bei den Spielern erzeugen. Mit einem Release ist jedoch nicht vor 2027 zu rechnen.

Zudem gab es in jüngster Zeit immer wieder Gerüchte um ein mögliches „The Last of Us: Part 3“. Nachdem Naughty Dog eine Fortsetzung zunächst ausgeschlossen hatte und Druckmann mit einem Statement für Aufsehen sorgte, kamen erst im letzten Monat neue Berichte auf. Demnach soll das Studio die Entwicklung heimlich vorantreiben und bereits mit dem Casting begonnen haben. Kurz darauf relativierte auch Druckmann seine vorherige Aussage.

