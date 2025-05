PS5 & PS4: Wochenend-Sale mit Rabatten von bis zu 85 Prozent gestartet

Im PlayStation-Store warten zum Wochenende zahlreiche Angebote für all jene, die sich in die Welt von "Star Wars" vertiefen möchten. Rabatte von bis zu 85 Prozent winken.

Sony hat im PlayStation-Store einen weiteren Wochenend-Sale gestartet. Unter dem Motto „Star Wars“ stehen zahlreiche Spiele, Erweiterungen und Bundles zu reduzierten Preisen bereit. Das Angebot umfasst sowohl Klassiker als auch neuere Titel der Marke. Die Deals laufen bis zum frühen Dienstagmorgen.

Mit dabei ist unter anderem das im vergangenen Jahr veröffentlichte „Star Wars Outlaws“, das mit einem Preis von 39,99 Euro reduziert angeboten wird. Das „Ultimate Edition“-Paket wurde auf 69,99 Euro reduziert. Es enthält neben dem Basisspiel zusätzliche digitale Extras, darunter der Season-Pass.

Klassiker und Neuauflagen im Preis gesenkt

Ein besonders günstiges Angebot stellt „Star Wars Squadrons“ dar. Der Raumschiff-Simulator mit PlayStation-VR-Unterstützung für die erste Generation kostet aktuell 5,99 Euro, was einer Ersparnis von 85 Prozent entspricht. Das Spiel legt den Fokus auf taktische Weltraumschlachten im Cockpit von X-Wings, TIE-Fightern und weiteren bekannten Schiffen. Mit einem Metascore von 79 konnte der Titel im Jahr 2020 durchaus punkten.

Für Liebhaber von LEGO-Spielen lohnt sich ein Blick auf „Lego Star Wars: Die Skywalker Saga Galactic Edition“, die für 15,99 Euro im Store erhältlich ist. Die Sammlung führt Spieler durch die drei Filmtrilogien und enthält mehr als 400 spielbare Charaktere.

„Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast“ ist ein Klassiker aus der frühen 2000er-Ära und richtet sich an Spieler, die ein storybasiertes Lichtschwert-Gameplay mit Shooter-Elementen suchen. Die Neuveröffentlichung für PS4 aus dem Jahr 2019 ist für 3,99 Euro zu haben – 60 Prozent günstiger als regulär.

Ein weiterer Titel mit nennenswertem Preisnachlass ist „Star Wars Battlefront 2“ für 4,99 Euro. Die Ultimate Edition des Vorgängers ist für 5,99 Euro im Angebot.

Der Wochenend-Sale mit reichlich „Star Wars“ in der Übersicht:

Lego Star Wars 2: The Original Trilogy : 3,74 Euro (-75%)

: 3,74 Euro (-75%) Lego Star Wars: Die Skywalker Saga Charaktersammlung 1 & 2 : 4,99 Euro (-80%)

: 4,99 Euro (-80%) Lego Star Wars: Die Skywalker Saga Galactic Edition : 15,99 Euro (-80%)

: 15,99 Euro (-80%) Lego Star Wars: Die Skywalker Saga PS4 & PS5 : 11,99 Euro (-80%)

: 11,99 Euro (-80%) Pinball FX – Star Wars Pinball Collection 1 : 8,39 Euro (-65%)

: 8,39 Euro (-65%) Pinball FX – Star Wars Pinball Collection 2 : 8,39 Euro (-65%)

: 8,39 Euro (-65%) Pinball FX – Star Wars Pinball: Thrill of the Hunt : 3,49 Euro (-65%)

: 3,49 Euro (-65%) Pinball FX3 – Star Wars Pinball : 3,49 Euro (-65%)

: 3,49 Euro (-65%) Pinball FX3 – Star Wars Pinball: Balance of the Force : 3,49 Euro (-65%)

: 3,49 Euro (-65%) Pinball FX3 – Star Wars Pinball: Heroes Within : 3,49 Euro (-65%)

: 3,49 Euro (-65%) Pinball FX3 – Star Wars Pinball: Solo Pack : 3,49 Euro (-65%)

: 3,49 Euro (-65%) Pinball FX3 – Star Wars Pinball: The Force Awakens Pack : 1,74 Euro (-65%)

: 1,74 Euro (-65%) Pinball FX3 – Star Wars Pinball: The Last Jedi : 2,44 Euro (-65%)

: 2,44 Euro (-65%) Pinball FX3 – Star Wars Pinball: Unsung Heroes : 2,44 Euro (-65%)

: 2,44 Euro (-65%) Pinball FX3 – Star Wars Pinball: Season 2 Bundle : 8,39 Euro (-65%)

: 8,39 Euro (-65%) Star Wars Battlefront Classic Collection : 26,24 Euro (-25%)

: 26,24 Euro (-25%) Star Wars Battlefront II : 4,99 Euro (-75%)

: 4,99 Euro (-75%) Star Wars Battlefront II: Celebration Edition-Upgrade : 12,49 Euro (-50%)

: 12,49 Euro (-50%) Star Wars Battlefront Ultimate Edition : 5,99 Euro (-70%)

: 5,99 Euro (-70%) Star Wars Bounty Hunter : 9,99 Euro (-50%)

: 9,99 Euro (-50%) Star Wars Bounty Hunter & Republic Commando Bundle : 13,49 Euro (-55%)

: 13,49 Euro (-55%) Star Wars Bounty Hunter : 5,99 Euro (-40%)

: 5,99 Euro (-40%) Star Wars Demolition : 3,49 Euro (-30%)

: 3,49 Euro (-30%) Star Wars Episode I Racer : 5,99 Euro (-60%)

: 5,99 Euro (-60%) Star Wars Episode I: Jedi Power Battles PS4 & PS5 : 14,99 Euro (-25%)

: 14,99 Euro (-25%) Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast : 3,99 Euro (-60%)

: 3,99 Euro (-60%) Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy : 9,59 Euro (-60%)

: 9,59 Euro (-60%) Star Wars Jedi Survivor Deluxe-Upgrade : 15,00 Euro (-25%)

: 15,00 Euro (-25%) Star Wars Jedi Starfighter : 4,99 Euro (-50%)

: 4,99 Euro (-50%) Star Wars Outlaws : 39,99 Euro (-50%)

: 39,99 Euro (-50%) Star Wars Outlaws Ultimate Edition : 69,99 Euro (-50%)

: 69,99 Euro (-50%) Star Wars Outlaws – Season-Pass : 23,99 Euro (-40%)

: 23,99 Euro (-40%) Star Wars Outlaws – Ultimatives Inhalt-Paket : 11,99 Euro (-40%)

: 11,99 Euro (-40%) Star Wars PS4 Mega Bundle : 10,49 Euro (-65%)

: 10,49 Euro (-65%) Star Wars Prequel Pack : 35,74 Euro (-45%)

: 35,74 Euro (-45%) Star Wars Racer Revenge : 4,99 Euro (-50%)

: 4,99 Euro (-50%) Star Wars Rebel Assault II – The Hidden Empire : 3,49 Euro (-30%)

: 3,49 Euro (-30%) Star Wars Republic Commando : 5,99 Euro (-60%)

: 5,99 Euro (-60%) Star Wars Squadrons : 5,99 Euro (-85%)

: 5,99 Euro (-85%) Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung : 3,49 Euro (-30%)

: 3,49 Euro (-30%) Star Wars: Geschichten vom Rand der Galaxis – Erweiterte Edition : 13,59 Euro (-66%)

: 13,59 Euro (-66%) Star Wars Pinball Season 1 Bundle : 8,39 Euro (-65%)

: 8,39 Euro (-65%) Star Wars Pinball VR : 8,74 Euro (-65%)

: 8,74 Euro (-65%) Super Star Wars : 3,49 Euro (-65%)

: 3,49 Euro (-65%) The Clone Wars : 3,49 Euro (-30%)

: 3,49 Euro (-30%) Vader Immortal: A Star Wars VR Series: 9,17 Euro (-66%)

Spieler, die momentan gar kein weiteres Geld ausgeben möchten, aber eine gültige Mitgliedschaft bei PlayStation Plus besitzen, müssen sich noch bis Dienstag gedulden. Die in dieser Woche angekündigten Neuzugänge für die Essential-Stufe werden an diesem Tag freigeschaltet.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren