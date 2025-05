Sony Santa Monica: Nächstes Spiel der God of War-Entwickler deutlich anders? Stellenanzeige lässt aufhorchen

Neben „God of War“ arbeitet Sony Santa Monica bekanntlich noch an einer völlig neuen IP. Und womöglich könnte das nächste Spiel des Studios eine völlig andere Richtung einschlagen, als die Action-Abenteuer mit dem bärtigen Spartaner. Darauf deutet jetzt zumindest eine aktuelle Stellenanzeige hin.

Die Santa Monica Studios von Sony sind hauptsächlich für die „God of War“-Reihe bekannt und auch in Zukunft werden weitere Spiele der überaus beliebten und erfolgreichen Marke folgen. Doch bereits seit einigen Jahren arbeitet das Studio auch an einer völlig neuen IP, die bislang noch nicht enthüllt wurde, aber schon erstmals im Jahr 2021 in Stellenausschreibungen Erwähnung fand.

Bereits 2018 äußerte sich Creative Director Cory Barlog, der für den „God of War“-Reboot von 2018 verantwortlich war, dass er „als nächstes wirklich gern etwas Eigenes kreieren würde. Etwas, das wirklich zu 100 Prozent meiner ursprünglichen Vision entspricht.“ Und dieses Spiel könnte sich nun deutlich von den bisherigen Werken der Santa Monica Studios unterscheiden, worauf jetzt aktuelle Jobangebote hindeuten.

Jobangebot deutet womöglich neue Richtung für God of War-Macher an

Wie die Kollegen von GameRant jetzt berichten, ist Sony Santa Monica für die neue IP derzeit auf der Suche nach einem Cinematic Artist. So weit, so unspektakulär, doch vor allem die Anforderung an mögliche Bewerber lässt aufhorchen. Demnach sollten zukünftige Mitarbeiter Erfahrung in den Bereichen Kampfkunst, Schauspiel oder Tanz mitbringen, wobei vor allem Letzteres eine eher unübliche Voraussetzung darstellt.

Dies lässt vermuten, dass die neue Marke auf stilisierte, performance-orientierte Animationen und Kampfchoreografien setzen könnte, was einen deutlichen Kontrast zum bisherigen Ton des Studios und dem geerdeten „God of War“ darstellen würde. Die Martial-Arts-Anforderung unterstreicht zudem die wahrscheinlich wichtige Rolle von Kampfkunst.

Frühere Stellenangebote deuteten zudem bereits auf ein Third-Person-Actionspiel hin. Darüber hinaus hält sich hartnäckig das Gerücht eines Fantasy-Settings, während ein Release für die PS6 in den Jahren 2027 oder 2028 erfolgen könnte. Mit einer offiziellen Enthüllung des Spiels könnte im nächsten Jahr zu rechnen sein.

Wie geht es mit God of War weiter?

Währenddessen arbeitet Sony Santa Monica aber auch weiterhin fleißig an der Zukunft der „God of War“-Reihe. Konkrete Details zum nächsten Teil sind noch nicht bekannt, doch zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, dass womöglich Ägypten als Setting für das nächste Spiel dienen könnte. Alternativ standen aber auch schon Berichte über eine Rückkehr nach Griechenland im Raum – möglicherweise auch als eine Art Prequel oder Neustart mit einem jungen Kratos.

Zudem soll das Studio an einer Remaster-Sammlung der ersten „God of War“-Spiele arbeiten. Entsprechende Gerüchte kamen bereits Ende 2023 auf. Die Griechenland-Collection soll neben den ersten drei Teilen auch das Prequel „God of War: Ascension“ sowie die PSP-Ableger „God of War: Chains of Olympus“ und „God of War: Ghost of Sparta“ in überarbeiteter Form enthalten. Zuletzt hofften Fans auf eine Ankündigung zum 20. Jubiläum im März dieses Jahres, doch die erhoffte Enthüllung lässt weiterhin auf sich warten.

