Black Myth Wukong: Physische Version als Rettungsanker? Publisher mit interessanter Aussage

Mit „Black Myth: Wukong“ lieferte das chinesische Studio Game Science im August 2024 einen der größten Überraschungshits des Jahres ab: In nur wenigen Wochen verkaufte sich das Action-Adventure bereits über 20 Millionen Mal, obwohl lediglich eine digitale Version des Spiels veröffentlicht wurde.

Im Oktober wurde schließlich eine physische Version von „Black Myth: Wukong“ angekündigt, die in Zusammenarbeit mit PM Studios im Dezember 2024 in den Handel kam. Und wie der CEO des Publishers nun verraten hat, entpuppte sich die Disc-Fassung als „ein Riesenerfolg“ und verkaufte sich so gut, dass sie für manche Geschäfte sogar eine Rettung darstellte.

Disc-Version von Black Myth: Wukong ein voller Erfolg

Obwohl die Verkäufe von physischen Videospielen in der heutigen Zeit immer weiter zurückgehen, erfreut sich die klassische Disc weiterhin großer Beliebtheit. Das zeigte sich laut Mike Yum, dem CEO von PM Studios, auch im Fall von „Black Myth: Wukong“, wie er im Gespräch mit TheGamer erklärte: „Ich wünschte, ich könnte die Zahl verraten, aber diese Leute [Game Science] sind sehr diskret, und das achte ich. Dennoch hat es mir und allen Distributoren, Partnern und Einzelhändlern bewiesen, dass die Nachfrage weiterhin sehr gut ist.“

Darüber hinaus betonte er auch die Wichtigkeit von physischen Versionen: „Ich erhielt viele Anrufe, besonders während der Weihnachtszeit und nach Neujahr, in denen man sich bei mir bedankte und mir sagte, dass es ihr Geschäft gerettet habe.“

Zudem ergänzte er: „Es war ein riesiger Erfolg in bestimmten Ländern wie Spanien und Italien, und ich wusste nicht warum. In Gegenden, in denen sie immer noch keine fortschrittliche Internettechnologie haben, werden sie keine 100-Gigabyte-Disc herunterladen, weil sie pro Datenvolumen bezahlen. An solchen Orten, wo die Bandbreite gering oder langsam ist, haben sie sehr auf eine physische Kopie des Spiels gewartet.“

Ein weiterer Vorteil der physischen Veröffentlichung ist laut Yum die erhöhte Aufmerksamkeit, da das Spiel in jedem Geschäft ins Auge fällt. Im Gegensatz dazu sei es in den überfüllten digitalen Marktplätzen ein Kampf, sich durchzusetzen und die Spitze zu erreichen.

Entwickler schürten Hoffnung auf DLC

Womöglich ist die Erfolgsgeschichte von „Black Myth: Wukong“ aber noch nicht beendet: Im November des vergangenen Jahres, als das Action-Adventure im Rahmen der Golden Joysticks Awards zum Spiel des Jahres gewählt wurde, gaben die Entwickler bekannt, noch mehrere Überraschungen in der Hinterhand zu haben. Diese sollten eigentlich noch im letzten Jahr enthüllt werden, doch bislang gab es noch keine Neuigkeiten.

Die Chancen stehen jedoch gut, dass DLCs für „Black Myth: Wukong“ in Entwicklung sind. Entsprechende Gerüchte gab es bereits in der Vergangenheit. Zudem sollen ursprünglich 13 Kapitel geplant gewesen sein, während die finale Version nur sechs bietet, was die Spekulationen um mögliche Zusatzinhalte weiter befeuert.

Xbox-Spieler warten währenddessen weiterhin auf eine Veröffentlichung von „Black Myth: Wukong“ – bisher erschien der Titel nur für die PS5 und den PC. Anfang Januar erklärte der Game Director, dass die schwächere Hardware der Xbox Series S die Entwickler vor Herausforderungen stellte, was zu einer Verschiebung führte. Ein Release-Termin für die Xbox-Version bleibt somit weiterhin unbekannt.

