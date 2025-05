Kingdom Come Deliverance 2: Neuer Verkaufsmeilenstein und kuriose Statistiken enthüllt

Drei Monate nach Release erreicht „Kingdom Come: Deliverance 2“ den nächsten Verkaufsmeilenstein. Die Entwickler enthüllten zudem teils kuriose Statistiken: So stahlen die Spieler bereits 38,5 Milliarden Gegenstände und tranken 24,6 Millionen Biere.

Mit „Kingdom Come: Deliverance 2“ lieferten die Warhorse Studios Anfang Februar den ersten großen Hit des Jahres ab, was unter anderem auch durch die internationalen Test-Wertungen verdeutlicht wurde. Aber auch die Verkaufszahlen konnten überzeugen: Nach nur zwei Monaten knackte das Rollenspiel die Marke von zwei Millionen Exemplaren.

Besonders in den USA fand das Mittelalter-Abenteuer großen Anklang und musste sich in den dortigen Verkaufscharts für Februar nur „Monster Hunter Wilds“ geschlagen geben. Aber auch weiterhin zieht es neue Spieler ins Böhmen des 15. Jahrhunderts, wodurch nun, drei Monate nach Release, der nächste Meilenstein erreicht wurde.

3 Millionen Spieler und ihre Taten in Böhmen

Wie die Entwickler jetzt in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bekannt gegeben haben, konnten sich „Kingdom Come: Deliverance 2“ mittlerweile über drei Millionen Mal verkaufen. „Über 3 Millionen Henrys, die sich in ihre Abenteuer stürzen – und Böhmen ihren Stempel aufdrücken. Danke für jede abgeschlossene Quest, jede geschlagene Schlacht und jede geschriebene Geschichte“, bedankten sich die Macher bei den Fans.

Zudem teilten die Entwickler einige interessante und kuriose Statistiken zum Rollenspiel. Demnach fielen bereits über 489 Millionen NPCs den Spielern zum Opfer, wobei das Langschwert mit 207 Millionen Kills die beliebteste Waffe ist, gefolgt vom Schwert (102 Mio.) und dem Dolch (40 Mio.). Im Fernkampf wurden über 55 Millionen Gegner ausgeschaltet (29,1 Mio. Armbrust, 19,8 Mio. Bogen, 6,2 Mio. Pistole), wobei jeder siebte Fernkampf-Kill ein Headshot war.

Ein ausgeprägter Hang zum Diebstahl lässt sich ebenfalls bei den Spielern beobachten: Mittlerweile wurden über 194 Millionen Schlösser geknackt und die schwindelerregende Zahl von 38,51 Milliarden Gegenständen entwendet – im Gesamtwert von 2,43 Billionen Groschen. Auch Taschendiebstahl erfreute sich großer Beliebtheit, mit 132,31 Millionen gestohlenen Objekten im Wert von 107,94 Milliarden Groschen.

Und auch derer Durst im mittelalterlichen Böhmen scheint immens zu sein: 31,2 Millionen Weine und 24,6 Millionen Biere flossen in die virtuellen Kehlen der Spieler, was zu beachtlichen 387 Millionen Stunden im Rausch führte. In diesem Zustand wurden übrigens auch 4,01 Millionen Gegner besiegt.

Erster Story-DLC erscheint im Mai

Um die nunmehr drei Millionen Spieler auch langfristig zu fesseln, steht in diesem Monat der erste Story-DLC für „Kingdom Come: Deliverance 2“ in den Startlöchern. Unter dem Titel „Tödliche Pinsel“ trifft Protagonist Henry auf den mysteriösen Maler Meister Voyta, der als einer der größten Künstler seiner Zeit gelten will und dabei auf die Unterstützung der Spieler angewiesen ist.

Der DLC erweitert das Spiel zudem um die Möglichkeit der Schildbemalung als neue Anpassungsoption. Zeitgleich erscheint das kostenlose Update 1.3, das neben diversen Verbesserungen und Balancing-Änderungen auch neue Minispiele wie berittenes Bogenschießen und Pferderennen einführt. Ein genauer Release-Termin für DLC und Update steht bislang aber noch aus.

