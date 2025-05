MindsEye: GTA 6 kann warten? Spieler vom neuen Gameplay-Leak durchaus angetan

Im kommenden Monat steht die Veröffentlichung von „MindsEye“ an, dem neuen Titel des ehemaligen „GTA“-Produzenten Leslie Benzies. Ein aktueller Gameplay-Leak ermöglicht nun erstmals einen detaillierten Blick auf das Actionspiel und erweckt dabei einen positiveren Eindruck als die bisherigen Trailer.

Im Rahmen der State of Play Mitte Februar wurde mit „MindsEye“ das Debütspiel des neuen Studios Build a Rocket Boy enthüllt. Die Besonderheit: Gegründet wurde die Spieleschmiede von Leslie Benzies, dem ehemaligen Produzenten von Rockstar Games, der seit „GTA 3“ maßgeblich an allen Spielen des Studios beteiligt war.

Nun fungiert er als Game Director für „MindsEye“, und seine „GTA“-Vergangenheit spiegelt sich deutlich in dem kommenden Actionspiel wider. Obwohl die Veröffentlichung bereits im nächsten Monat ansteht, fielen die PR-Maßnahmen bislang überschaubar aus – abgesehen von der Enthüllung gab es lediglich einen weiteren Trailer. Doch jetzt sind durch einen Leak neue Gameplay-Videos erschienen, die einen deutlich besseren Eindruck vermitteln.

Leak zeigt erstmals Gameplay-Szenen aus MindsEye

Ursprung des neuen Gameplay-Materials zu „MindsEye“ ist der Twitch-Streamer AMP, der die Videos angeblich erhalten hätte – aber eigentlich nicht öffentlich zeigen durfte. Dennoch streamte er das Bildmaterial live auf Twitch. Im Anschluss wurde es auch auf dem Subreddit r/GamingLeaksAndRumours geteilt. Dabei zeigt das erste Video eine Fahrt durch die Spielwelt, während im zweiten Video eine Kampfsequenz zu sehen ist.

Nachdem die offiziellen Trailer zu „MindsEye“ bisher kaum echtes Gameplay präsentierten, zeigen sich Spieler von den neuen Aufnahmen durchaus angetan. „Ehrlich gesagt, sieht es besser aus, als ich nach dem Trailer gedacht hätte“, kommentiert ein Reddit-Nutzer. Ein anderer schreibt: „Keine Ahnung, ich glaube, das sieht nach Spaß aus.“

Allerdings äußern einige weiterhin Skepsis: „Genau wie ich erwartet habe. Sieht absolut mittelmäßig und fade aus“, und auch an anderer Stelle wird das Gameplay als generisch beschrieben. Es dürfte jedoch schwierig sein, ein vollständiges Spiel anhand von lediglich zwei Minuten Gameplay-Material zu beurteilen, insbesondere da auch der Entwicklungsstand des Materials unbekannt ist.

Mehr Story als Open-World: Diesen Ansatz verfolgen die Entwickler

Dennoch zeichnet sich nach dem neuen Gameplay-Leak deutlich ab: „MindsEye“ wird ein „GTA“-ähnliches Erlebnis bieten und könnte sich in die Reihe anderer Open-World-Actionspiele wie beispielsweise „Watch Dogs“ einordnen. Ein wichtiger Unterschied besteht jedoch darin, dass die Entwickler ein narrativ getriebenes Einzelspieler-Abenteuer versprechen, in dem die Geschichte klar im Fokus steht.

Eine klassische Open-World, überladen mit zahlreichen Aktivitäten, wird es nicht geben. Ein Fakt, der bei den Spielern ebenfalls gut ankommt. Stattdessen dient die Spielwelt eher als Kulisse, ähnlich wie in der „Mafia“-Reihe – soll aber dennoch „voller Geschichten, Perspektiven und verborgener Wahrheiten“ stecken.

„MindsEye“ lässt die Spieler in die Rolle von Protagonist Jacob Diaz schlüpfen, der in einer nicht allzu fernen Zukunft in die Wüstenstadt Redrock reist, um die Wahrheit über seine eigene Vergangenheit zu lüften: Als ehemaliger Soldat wird er von Flashbacks einer Geheimmission geplagt, ausgelöst durch sein neuroyales Implantat MindsEye.

Erscheinen wird „MindsEye“ am 10. Juni 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Preislich werden für das Actionspiel 59,99 Euro fällig, während Vorbestellungen im PS Store bereits möglich sind. Als Pre-Order-Bonus erhalten Käufer ein kostenloses Upgrade auf die Deluxe-Edition des Spiels inklusive des Premium-Passes und weiteren zusätzlichen Inhalten.

