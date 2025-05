Nintendo Switch 2: Spieleschützer schlagen wegen Game-Key-Karten Alarm

Zusammen mit der kommenden Nintendo Switch 2 stellte das japanische Unternehmen auch die neuen Game-Key-Karten vor, auf denen einige Spiele der Konsole erscheinen werden. Anders als die klassischen Cartridges, die bereits von mehreren Konsolen sowie auch der Nintendo Switch aus 2017 bekannt sind, enthalten Game-Key-Karten nicht das gesamte Spiel.

Stattdessen fungieren diese Module eher als Schlüssel, mit denen die Spieler die jeweiligen Titel aus dem Nintendo eShop herunterladen können. Dieser Schritt sei „entmutigend“, gaben nun Parteien an, die sich für die Erhaltung von Videospielen einsetzen.

Experten geben ihr Pro und Contra zu Game-Key-Karten

„Das Vorgehen von Nintendo ist ein wenig entmutigend“, gab im Gespräch mit GamesIndustry.biz etwa Stephen Kick an, CEO der Nightdive Studios. Der Entwickler hat sich auf moderne Remaster von älteren Titeln spezialisiert. „Man würde hoffen, dass ein so großes Unternehmen, das eine so lange Geschichte hat, die Erhaltung [von Spielen] ein wenig ernster nehmen würde.“

Jon-Paul Dyson, Direktor des International Center for the History of Electronic Games am The Strong Museum in Rochester, New York, gab hingegen an, dass dies nur ein weiterer Schritt auf dem Weg in eine „unvermeidliche“ volldigitale Zukunft sei. „Nintendo war in gewisser Weise der langsamste der großen Konsolenhersteller auf dem Weg dorthin“, so Dyson.

Weniger kritisch sieht Professor James Newman, Kursleiter für Spieleentwicklung an der Bath Spa University und Mitbegründer der Videogame Heritage Society, die kommenden Game-Key-Karten. „Selbst wenn eine Cartridge am ersten Tag der Veröffentlichung Daten enthält, werden Spiele so oft gepatcht, aktualisiert und durch Downloads erweitert, dass das Modul sehr oft seine Verbindung zum Spiel verliert und eher wie ein physischer Kopierschutz-Dongle für ein digitales Objekt funktioniert.“

Spieleschützer machen sich Sorgen um den Erhalt der Titel

Die Spieleschützer sorgen sich um die Game-Key-Karten, weil auf diesen nicht die kompletten Spiele gespeichert sind. Stattdessen müssten die Nutzer die Titel erst aus dem Internet laden, wie bei digitalen Titeln. Wird der eShop der Nintendo Switch 2 eingestellt, könnten auch die Key-Karten unbrauchbar werden, so die Experten.

Wie das aussieht, erlebten kürzlich erst die Nutzer der Konsolen 3DS und Wii U. Im März 2023 stellte Nintendo den eShop für die beiden Systeme ein, bevor ein Jahr später auch sämtliche Online-Dienste abgeschaltet wurden. Seitdem können für 3DS und Wii U keine neuen Spiele mehr über den Shop gekauft werden. Bereits erworbene Titel und Software lassen sich bislang jedoch noch immer herunterladen.

Quelle: GamesIndustry.biz, VGC

