PS5 & PS4: Strategie, Sci-Fi und Tierabenteuer – Neuerscheinungen der Woche

In der kommenden Woche erobern weitere Spiele die PS5 und PS4, darunter Indie-Games, die zuvor auf Steam für reichlich Zustimmung sorgten. Auch der reguläre Launch eines Spiels aus dem Hause Microsoft steht bevor.

Age of Empires 2: Definitive Edition – Strategie im Komplettpaket

Am Dienstag erscheint mit der “Age of Empires 2: Definitive Edition” ein Strategiespiel-Klassiker für die PS5. Die Umsetzung bietet die Inhalte der bereits für Xbox und PC veröffentlichten Version, darunter Erweiterungen wie „Lords of the West“, „Dynasties of India“ und „Dawn of the Dukes“, 4K-Grafik sowie überarbeitete Benutzeroberflächen.

Enthalten sind über 200 Stunden Spielzeit und insgesamt 45 spielbare Zivilisationen, durch die sich Käufer der Premium-Edition bereits wühlen können: Sie erhielten in der vergangenen Woche einen Frühstart.

Übersicht:

4K Ultra HD-Grafik und überarbeiteter Soundtrack

Enthält die Erweiterungen „Lords of the West“, „Dynasties of India“, „Dawn of the Dukes“

Mehr als 200 Stunden Spielzeit mit 1.000 Jahren Geschichte

45 spielbare Zivilisationen mit individuellen Einheiten und Technologien

Online-Multiplayer, Schnellspiel-Modus und erweiterte Benutzeroberfläche

Revenge of the Savage Planet mit reichlich Sci-Fi-Action

Der 8. Mai markiert den Release von “Revenge of the Savage Planet“. Das Sci-Fi-Action-Adventure verknüpft satirischen Ton mit klassischem Erkundungs- und Sammelspielprinzip.

In einem durch Konzerninteressen aus dem Gleichgewicht geratenen Zukunftsszenario werden Spieler auf einem fremden Planeten ausgesetzt und müssen mithilfe zahlreicher Upgrades, Erkundungswerkzeuge und Bewegungsfähigkeiten ihre Rückkehr zur Erde vorbereiten.

Das Spiel unterstützt dynamischen Couch- und Online-Koop und bietet vier vollständig begehbare Planeten mit Sammelobjekten, Crafting-System und Kreaturen-Scanning.

Übersicht:

Vier große, frei erkundbare Planeten mit individuellen Ökosystemen

Dynamischer Koop-Modus: lokal (geteilter Bildschirm) oder online (plattformübergreifend)

Scan- und Sammelmechaniken für Flora, Fauna und Ressourcen

Crafting-System zur Herstellung und Verbesserung von Ausrüstung

Umfangreiche Sammelobjekte und anpassbare Spielerunterkunft

Drei Gameplay-Arten mit experimentierbaren Spielansätzen

Little Kitty, Big City ließ sich schon auf Steam feiern

Den Abschluss der Veröffentlichungswoche bildet “Little Kitty, Big City”, mit dem ein Open-World-Spiel mit humorvollem Ton und tierischem Protagonisten auf der PS5 startet. Der Fokus liegt auf freiem Erkunden, kleineren Quests und dem Sammeln kosmetischer Gegenstände wie Hüte für die titelgebende Katze.

Laut bisheriger Steam-Bewertungen wurde die PC-Version von „Little Kitty, Big City“ aus dem Jahr 2024 „äußerst positiv“ aufgenommen.

Übersicht:

Open-World-Erkundungsspiel mit Katzenprotagonist

Frei begehbare Stadtumgebung mit zahlreichen Interaktionsmöglichkeiten

Nebenquests und Aufgaben in nichtlinearer Reihenfolge

Möglichkeit, Chaos zu stiften oder anderen zu helfen

Kosmetische Anpassung durch sammelbare Hüte

Für andere Plattformen ist „Little Kitty, Big City“ schon etwas länger erhältlich. Hier der einstige Launch-Trailer für PC, Switch und Xbox.

In der kommenden Woche erscheinen weitere Spiele. Nachfolgend eine Auflistung.

Veröffentlichungen auf PS4 und PS5 in der Woche vom 5. bis 11. Mai 2025

Dienstag, 6. Mai 2025:

Age of Empires 2: Definitive Edition (PS5)

(PS5) Captain Blood (PS4, PS5)

(PS4, PS5) King Arthur: Legion 9 (PS5)

Donnerstag, 8. Mai 2025:

AFL 26 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Empyreal (PS5)

(PS5) Revenge of the Savage Planet (PS5)

(PS5) Spirit of the North 2 (PS5)

(PS5) The Midnight Walk (PS5)

(PS5) Wings of Endless (PS4, PS5)

Freitag, 9. Mai 2025:

Little Kitty, Big City (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Spiritfall (PS4, PS5)

(PS4, PS5) What Comes After (PS5, PS4)

In der nächsten Woche kommt es zudem zur Freischaltung der neuen PS-Plus-Spiele der Essential-Stufe. Welche Games diesmal dabei sind, erfahrt ihr in der hier verlinkten Meldung.

