Stardew Valley: Laut Eric Barone gibt es keine neuen Updates und Inhalte mehr, bis...

Auch mehr als neun Jahre nach dem ursprünglichen Release hat Entwickler Eric Barone mit dem erfolgreichen „Stardew Valley“ noch längst nicht abgeschlossen.

In einem Interview betonte er Ende Januar, dass er sich durchaus vorstellen könne, auch in einigen Jahren noch an dem Spiel zu arbeiten. Gleichzeitig stellte Barone nun jedoch klar, dass Spieler von „Stardew Valley“ auf absehbare Zeit nicht mit neuen Updates oder zusätzlichen Inhalten rechnen sollten.

Der Grund: Aktuell möchte sich Barone voll und ganz auf die Entwicklung seines neuen Projekts „Haunted Chocolatier“ konzentrieren, das er im Herbst 2021 mit einem ersten Gameplay-Trailer ankündigte. Erst nach dem Release von „Haunted Chocolatier“ ist laut Barone mit möglichen neuen Inhalten zu „Stardew Valley“ zu rechnen.

Stardew Valley lenkt von Haunted Chocolatier ab

Im Gespräch mit den Kollegen von PC Gamer erklärte Barone, dass der anhaltende Erfolg von „Stardew Valley“ und der Wunsch, die äußerst aktive Community weiterhin zu unterstützen, ihn immer wieder zur Arbeit an dem Spiel zurückführen. Das Problem dabei sei jedoch, dass ihn diese Verpflichtungen von der Entwicklung von „Haunted Chocolatier“ ablenken würden.

Um eine weitere Verzögerung seines neuen Projekts zu vermeiden, habe er sich daher entschieden, „Stardew Valley“ vorerst ruhen zu lassen.

„Ich liebe Stardew Valley und die Fans liegen mir am Herzen. Ich möchte einfach, dass sie ein großartiges Spielerlebnis haben“, ergänzte Barone. „Deshalb bemühe ich mich immer, dass Stardew Valley gut läuft. Aber das hält mich davon ab, meine ganze Zeit Haunted Chocolatier zu widmen.“

Im vergangenen Jahr rückte die Entwicklung von „Haunted Chocolatier“ vor allem wegen der Arbeit am umfangreichen Update 1.6 für „Stardew Valley“ in den Hintergrund.

Neue Inhalte zu Stardew Valley in Aussicht gestellt

Da Barone bewusst wurde, wie viel Zeit die Arbeiten an „Haunted Chocolatier“ in Anspruch nahmen, entschloss er sich dazu, „Stardew Valley“ so lange ruhen zu lassen, bis sein neues Projekt veröffentlicht wurde. Anschließend bestehe durchaus die Möglichkeit, dass Barone an neuen Inhalten für „Stardew Valley“ arbeitet.

„Das Update 1.6 ist mittlerweile weitgehend abgeschlossen. Es gab fortlaufende Konsolen-Ports und Fehlerbehebungen. Aber jetzt ist alles weitgehend abgeschlossen“, sagte Barone.

„Ich habe mir vorgenommen, nicht an Stardew Valley zu arbeiten, bis ich mit Haunted Chocolatier fertig bin“, heißt es abschließend. „In meinen Augen befindet es sich auf einem guten Weg. Ich bin sehr zuversichtlich. Ich denke, wenn jemand 2025 zum ersten Mal Stardew Valley in die Hand nimmt, bin ich sehr stolz darauf, und ich denke, er wird Spaß damit haben, wenn er diese Art von Spielen mag.“

„Stardew Valley“ ist seit 2016 erhältlich und gehört mit über 40 Millionen verkauften Spielen zu den erfolgreichsten Indie-Titeln aller Zeiten.

Weitere Meldungen zu Haunted Chocolatier, Stardew Valley.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren