Switch 2: Nintendo zieht vor Gericht – Leaks könnten Zubehörhersteller teuer zu stehen kommen

Noch bevor Nintendo die Switch 2 am 2. April 2025 ausführlich vorstellte, veröffentlichte das japanische Unternehmen bereits Mitte Januar gezwungenermaßen ein kurzes Teaser-Video, das einen ersten Blick auf die neue Konsole gewährte. Zuvor hatten sich nämlich Leaks gehäuft, die bereits die Silhouette des Handhelds und die neuen Joy-Cons enthüllten.

Das größte Aufsehen erregte jedoch der Zubehörhersteller Genki, der auf der CES 2025 in Las Vegas Anfang Januar nicht nur erstes Zubehör für die Switch 2 ankündigte, sondern auch einen 3D-gedruckten Dummy der Konsole präsentierte. Nintendo war davon alles andere als begeistert. Später ruderte ein Sprecher von Genki zurück und erklärte, die finale Version der Switch 2 noch nicht gesehen zu haben – angeblich die Folge eines Besuchs der Nintendo-Anwälte. Nun stehen sich die beiden Unternehmen tatsächlich vor Gericht gegenüber.

Nintendo verklagt Genki aufgrund der Switch 2-Leaks

Wie VGC berichtet, hat Nintendo eine Klage gegen die in Kalifornien ansässige Firma Human Things eingereicht – die Muttergesellschaft von Genki. Der Vorwurf: Markenrechtsverletzungen, unlauterer Wettbewerb und irreführende Werbung im Zusammenhang mit der Switch 2. Sollte Nintendo den Rechtsstreit gewinnen, muss der Zubehörhersteller sämtliche Produkte, die in Verbindung mit der Switch und der Switch 2 vernichten.

Zudem wird jegliche zukünftige Nutzung von Nintendos Markenzeichen untersagt, während das japanische Unternehmen auch eine Erstattung sämtlicher Schäden fordert, die aufgrund der in der Anlage aufgeführten Punkte entstanden sind – und das in der dreifachen Höhe. Genki oder die Muttergesellschaft Human Things haben sich bislang noch nicht zu der Anklage von Nintendo geäußert.

Diese Beweise führt der Switch-Hersteller an

Für die Klage präsentiert Nintendo eine Reihe von Beweisen, darunter eine „Zeitleiste von Genkis Fehlverhalten“. Diese beginnt bereits im Dezember 2024, als sich die Firma in einem öffentlichen Beitrag auf X (ehemals Twitter) an Ryan Cohen, den CEO von GameStop, wandte, um „das Zubehör für die Switch 2-Einführung zu besprechen, an dem [Genki] arbeite“.

Im Vorfeld der CES 2025 kündigte Genki auf ihrer Ausstellungsseite an: „Wir diskutieren gerne über alle Informationen zu Switch 2 und den Produkten, die wir dafür entwickeln.“ Kurz darauf präsentierte Genki-CEO Edward Tsai persönlich Reportern die 3D-gedruckten Modelle der Konsole und behauptete, über „eine authentische Switch 2 zu verfügen oder Zugriff darauf zu haben, auf deren Grundlage Genki die Modelle, Renderings und 3D-Drucke erstellt habe“.

Laut Nintendo wurden dabei streng vertrauliche und noch nicht angekündigte Designs und Funktionen der Switch 2 an die Medien weitergegeben. Zudem nutzte Genki in einem Rendering-Video das Switch 2-Logo und versandte Massenmails sowie Social-Media-Posts, um eine eigene Direct-Präsentation anzukündigen – laut Nintendo eine Markenverletzung. Weiterhin führt Nintendo einen X-Beitrag von Genki an, der ein Bild von CEO Edward Tsai mit dem Titel „Genki-Ninjas infiltrieren Nintendos Kyoto-Hauptquartier“ zeigt.

Wie der Rechtsstreit zwischen Nintendo und Genki ausgeht, bleibt abzuwarten. Derzeit hat die Muttergesellschaft 30 Tage Zeit, auf die Anschuldigungen des japanischen Konzerns zu antworten. Unterdessen nähert sich die Veröffentlichung der Switch 2 mit großen Schritten: Ab dem 5. Juni 2025 wird die neue Nintendo-Konsole im Handel erhältlich sein.

