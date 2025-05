Weniger als 5 Euro: Düsteres Waldabenteuer – Survival-Horror-Geheimtipp jetzt zum PSN-Bestpreis

Lust auf einen unheimlichen Waldspaziergang? Im PS Store ist derzeit ein atmosphärisches Indie-Horror-Abenteuer für die PS4 zum absoluten PSN-Bestpreis erhältlich - und Abonnenten von PS Plus können nochmal extra sparen.

Fans von Indie- und Horror-Spielen sollten aktuell einen Blick in den PlayStation Store werfen, denn dort gibt es einen echten Survival-Horror-Geheimtipp im Angebot. Der Titel vom polnischen Entwickler Acid Wizard Studio ist zwar schon etwas älter, hat aber bis heute nichts von seinem düsteren Charme verloren.

Das 2019 veröffentlichte „Darkwood“ lässt euch den Horror aus einer ungewohnten Perspektive erleben: von oben. Zudem setzt der Titel, der euch in einen sich ständig verändernden Wald schickt, nicht auf stumpfe Jump-Scares, sondern auf eine beklemmende Atmosphäre und psychologische Horrorelemente. Und das Beste: Die PS4-Version ist derzeit so günstig wie nie zuvor erhältlich.

Bis zu 80 Prozent Rabatt auf Darkwood

Normalerweise werden für die PS4-Fassung von „Darkwood“ 14,99 Euro erhältlich, doch dank eines Rabattes in Höhe von 70 Prozent, kostet der Grusel-Trip in den Wald derzeit nur noch 4,49 Euro. Wer im Besitz einer PS-Plus-Mitgliedschaft ist, kann zudem noch einmal 10 Prozent extra sparen, sodass nur noch 2,99 Euro fällig werden. Gültig ist das Angebot noch bis zum 8. Mai 2025 um 0:59 Uhr.

Dass es sich um einen echten Geheimtipp handelt, zeigen auch die Bewertungen von „Darkwood“. So erreicht das Survival-Horror-Spiel auf Metacritic einen Metascore von 80 Punkten, während der User-Score mit 8.2 sogar noch höher liegt. Auch die Nutzerbewertungen im PS Store können sich sehen lassen: Hier kommt der Titel auf 4,67 von maximal 5 Sternen, wobei 84 Prozent der Spieler die Höchstwertung vergaben.

In den Tests zu „Darkwood“ wurde vor allem die dichte und beklemmende Atmosphäre gelobt, die ein ständiges Gefühl der Bedrohung erzeugt – und das ganz ohne Jump-Scares. Dazu trägt maßgeblich das herausragende Sounddesign bei. Positiv hervorgehoben wird zudem das einzigartige Gameplay, wobei besonders der Tag-Nacht-Zyklus überzeugt. Auch die interessante Geschichte und Welt laden zum Erkunden ein.

Weniger gut kam in einigen Reviews das Kampfsystem weg, das speziell im Nahkampf als etwas unhandlich oder schwerfällig beschrieben wurde. Zudem empfanden manche Spieler das Gameplay – vor allem tagsüber – stellenweise als etwas ereignisarm. Das Fehlen von Questmarkern und direkten Anweisungen kann außerdem für einige Spieler frustrierend sein, insgesamt überwiegt jedoch das Lob für „Darkwood“.

Zwischen Tag und Nacht: Die düsteren Geheimnisse des Waldes

„Darkwood“ entführt Spieler in einen unheimlichen, sich ständig verändernden Wald im Osteuropa der späten 1980er Jahre, der von einer mysteriösen Plage heimgesucht wird. In der Rolle eines Fremden gilt es zunächst, einen Ausweg aus dem Wald zu finden, doch letztlich gerät man in ein Netz aus bizarren Begegnungen und verstörenden Ereignissen. Die Geschichte wird durch Dialoge mit Überlebenden und das Finden von Notizen erzählt, wobei die eigenen Entscheidungen den Verlauf und das Ende beeinflussen können.

Das Gameplay von „Darkwood“ ist in einen Tag-Nacht-Zyklus unterteilt: Tagsüber gilt es, den Wald auf der Suche nach Ressourcen zu erkunden, um Werkzeuge und Waffen herzustellen sowie neue Orte und Informationen zu finden. In der Nacht jedoch gilt es, sich im Unterschlupf zu verschanzen, Barrikaden zu errichten und sich gegen alptraumhafte Kreaturen zu verteidigen. Zudem erfordert das Überleben sorgfältiges Ressourcenmanagement und strategische Planung.

