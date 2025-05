Astro Bot: Beeindruckender Speedrun des PS5-Hits bringt selbst Team Asobi zum Staunen

Um „Astro Bot“ auf der PS5 in Rekordzeit zu beenden, braucht es nicht nur herausragende Plattforming-Fähigkeiten, sondern auch das nötige Wissen, um entsprechende Abkürzungen zu nutzen. Und die bringen selbst die Entwickler von Team Asobi ins Staunen.

Mit „Astro Bot“ veröffentlichte Team Asobi nicht nur eines der erfolgreichsten PS5-Spiele des letzten Jahres, sondern auch eines der besten Jump & Runs der jüngsten Vergangenheit. Und dass sich Plattformer besonders gut für Speedruns eignen, wissen auch die Entwickler. Daher überraschte es nicht, dass nach dem Release mehrere Speedrun-Level als kostenloser DLC folgten, mit denen sich die Spieler untereinander messen können.

Was der Speedrunner Bdud5 abliefert, ist jedoch nochmal eine ganz andere Nummer, die jetzt sogar die Entwickler, darunter auch Game Director Nicolas Doucet, kräftig beeindruckt hat. Die Kollegen von IGN zeigten den Machern ein Video eines seiner „Astro Bot“-Speedruns, das diese kommentieren durften – und dabei aus dem Staunen nicht herauskamen.

Rekordverdächtige Zeiten und clevere Tricks

Während der aktuelle Speedrun-Weltrekord für „Astro Bot“ in der „Any%“-Kategorie, in der das Spielende unabhängig von der erreichten Gesamtpunktzahl erreicht werden muss, bei 2 Stunden 6 Minuten und 37 Sekunden liegt, belegt Bdud5 aktuell den zweiten Rang mit einer Zeit von ebenso beeindruckenden 2 Stunden 7 Minuten und 1 Sekunde.

Da es sich dementsprechend um einen relativ langen Speedrun handelt, da immerhin eine bestimmte Anzahl an Bots gesammelt werden muss, um das Ende des Spiels zu erreichen, schnitt IGN im Rahmen ihrer Videoreihe „Devs React to Speedruns“ die besten Szenen zusammen, in denen einige wirklich beeindruckende Sprünge und Techniken zu sehen sind.

So bekommen Game Director Nicolas Doucet, Animation Director Jamie Smith und Art Director Sebastian Brueckner unter anderem zu Gesicht, wie sich ein Bosskampf ganz einfach überspringen lässt oder wie sich in bestimmten Abschnitten einiger Level clevere Abkürzungen nutzen lassen.

Wie geht es in Zukunft mit Astro Bot weiter?

Unterdessen bleibt die Frage, ob zukünftig noch weitere Inhalte für „Astro Bot“ erscheinen werden. Zusätzliche kostenlose Speedrun-Level oder ein umfangreicher, kostenpflichtiger DLC wären durchaus denkbar. Game Director Doucet gab zudem erst im letzten Monat bekannt, dass die Arbeit an „Astro Bot“ noch nicht abgeschlossen sei. Zudem wurden zuletzt Gerüchte um mögliche „Final Fantasy“-Bots laut.

Unabhängig davon dürfte Sony aufgrund des Erfolgs ebenfalls an „Astro Bot“ festhalten, sodass Fans wohl irgendwann mit einem weiteren Spiel mit dem kleinen Roboter rechnen können. Die mögliche Zukunft von „Astro Bot“ soll aber nicht zwingend von der PlayStation-Marke geprägt sein: Im Rahmen der BAFTA Game Awards erklärte Doucet, dass man „Astro eine eigene Identität“ geben und ihn „als eigenständiges Ding“ etablieren wolle.

Weitere Meldungen zu Team Asobi.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren