Bethesda: „Ein notwendiges Übel“ – Designer verteidigt Ladebildschirme in The Elder Scrolls & Co

Unter den Spielern sorgten die Ladebildschirme in Bethesda-Rollenspielen wie „The Elder Scrolls“ oder „Starfield“ immer wieder für Kritik. In einem Interview erklärte Bethesdas ehemaliger Designer Bruce Nesmith, warum sie seiner Meinung nach ein notwendiges Übel sind.

In der Vergangenheit wurden die Rollenspiele der Bethesda Game Studios immer wieder für ihre zahlreichen Ladebildschirme kritisiert. Wie das im Herbst 2023 veröffentlichte „Starfield“ zeigt, konnten auch moderne Technologien wie schnelle SSDs daran nichts ändern.

Eine Entwicklung, über die der ehemalige Bethesda-Designer Bruce Nesmith im Interview mit Videogamer sprach. Der Entwickler, der in der Vergangenheit unter anderem an „Fallout 3“ und „The Elder Scrolls 5: Skyrim“ mitwirkte, verteidigte die Ladebildschirme und bezeichnete sie als ein notwendiges Übel.

Laut Nesmith sind die Ladebildschirme vor allem auf die detailreichen Welten der Bethesda-Rollenspiele zurückzuführen. Die Vielzahl an Details und Inhalten mache eine nahtlos erkundbare Welt ohne Ladebildschirme seiner Ansicht nach schlichtweg unmöglich.

Designer stellt sich der Kritik an Ladebildschirmen

„Jeder, der sich darüber beschwert, geht davon aus, dass wir es nur tun, weil wir faul sind oder uns nicht an moderne Denkweisen halten wollen. Die Realität ist jedoch, dass die Bethesda-Spiele so detailliert und grafikintensiv sind … beides gleichzeitig geht einfach nicht“, kommentierte Nesmith die seit Jahren anhaltende Kritik an den Ladebildschirmen der Bethesda-Rollenspiele.

Anschließend ging der Designer auf die Gestaltung der Welten an sich und die damit verbundenen technischen Herausforderungen ein.

Nesmith weiter: „Ich kann nicht alle Innenräume gleichzeitig mit den Außenbereichen laden. Das ist einfach keine Option. Und all die ausgeklügelten Tricks fürs Streaming und Nachladen führen letztlich zu Rucklern. Da ist es tatsächlich besser, das Spiel kurz zu unterbrechen, einen Ladebildschirm einzublenden und dann fortzufahren.“

„Wenn man ein Spiel entwickelt, in dem weniger passiert, ist das Erlebnis zwar kompakter – aber eben kein echtes Open-World-Erlebnis. Es ist also eines dieser notwendigen Übel. Niemand bei Bethesda wollte das wirklich so machen. Aber wir hatten einfach keine andere Wahl, wenn das Spiel die Art von Erlebnis bieten sollte, die wir anstrebten“, ergänzte der Designer.

Designer lobt Verbesserungen von Oblivion Remastered

Zuletzt äußerte sich Nesmith zu mehreren Themen rund um seinen ehemaligen Arbeitgeber. Beispielsweise lobte er das im vergangenen Monat veröffentlichte Remaster von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“.

Dieses bietet seiner Meinung nach genügend Verbesserungen, um als ein „Oblivion 2.0“ durchzugehen.

Auch zu einem möglichen Remaster von „Fallout 3“ verlor Nesmith ein paar Worte. Seiner Meinung nach ergebe ein entsprechendes Remaster lediglich Sinn, wenn das Gunplay des 2008 veröffentlichten Klassikers umfangreich modernisiert werde.

Die Verantwortlichen von Bethesda äußerten sich zu den anhaltenden Gerüchten um das „Fallout 3“-Remaster bislang nicht.

