Call of Duty: Sorgt Activision für den nächsten Aufschrei? Leaker über kostenpflichtige Modi

Könnte Activision die Spieler von "Call of Duty" zukünftig noch mehr zur Kasse bitten? Den Informationen des bekannten Leakers "The Ghost of Hope" zufolge soll der Publisher kostenpflichtige Zugänge zu zeitlich begrenzten Inhalten planen. Doch was steckt dahinter?

Auch wenn die „Call of Duty“-Reihe mit dem im Herbst 2024 veröffentlichten „Black Ops 6“ spielerisch wieder in die Spur fand, wurde in den vergangenen Monaten erneut Kritik an der Serie laut.

Zuletzt sorgte beispielsweise die Veröffentlichung eines Crossovers mit den „Teenage Mutant Ninja Turtles“ für neue Kritik an der Preisgestaltung von Zusatzinhalten. Laut dem in „Call of Duty“-Fragen meist gut informierten Insider und Leaker „The Ghost of Hope“ könnten Activision und die verantwortlichen Entwicklerstudios die Spieler bald in einem weiteren Bereich zur Kasse bitten.

Demnach soll Activision planen, kostenpflichtige Zugänge zu zeitlich begrenzten Spielmodi anzubieten.

Ausgewählte Modi zukünftig nur noch im kostenpflichtigen Battle-Pass?

Laut „The Ghost of Hope“ plant Activision zeitlich begrenzte Spiel-Modi, auf die lediglich Spieler Zugriff erhalten, die den entsprechenden Battle-Pass erworben haben. Eine Änderung, die den Informationen des Leakers zufolge bereits mit dem diesjährigen „Call of Duty“ Einzug halten soll.

Die Zeiten, in denen Activision und die „Call of Duty“-Studios die zeitlich begrenzten Modi kostenlos anbieten, sollen demnach vorbei sein.

„The Ghost of Hope“ dazu: „Berichten zufolge soll es künftig mehr saisonale zeitlich begrenzte Modi (LTMs) geben, von denen einige als hochwertiger gelten – mit einzigartigen Belohnungen sowie neuen Spielmechaniken oder Modi. Allerdings wird der einzige Weg, diese LTMs spielen zu können, darin bestehen, den Battle Pass zu besitzen. Anders als aktuell, wo sie für alle kostenlos zugänglich sind.“

„Activision plant demnach, höherwertige Skins, Belohnungen und Crossover-Operatoren aus den LTMs künftig nur noch Battle-Pass-Besitzern zugänglich zu machen, anstatt wie bisher eine Premium-Event-Strecke während der Reloaded-Updates anzubieten“, führte der Leaker und Insider aus.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Activision und die für „Call of Duty“ verantwortlichen Entwicklerteams äußerten sich zu den Angaben von „The Ghost of Hope“ bislang nicht. Da sich dieser in der Vergangenheit immer wieder als zuverlässige Quelle erwies, können wir aber wohl zumindest davon ausgehen, dass seine Aussagen nicht aus der Luft gegriffen sind.

Sollten sich die Aussagen des Leakers bewahrheiten, dürfte das neue Battle-Pass-System Wasser auf die Mühlen der Kritiker sein, die Activision in der Vergangenheit vorwarfen, dass es bei „Call of Duty“ nur noch um die Profitmaximierung gehe.

Zuletzt äußerte sich beispielsweise der ehemals leitende Produzent der Reihe, Mark Rubin, zur Entwicklung von „Call of Duty“. Dabei forderte er die Entwickler auf, die Nutzer endlich wieder mit hochwertigen Spielerfahrungen zu überzeugen.

„Sie setzen stark auf FOMO-Marketing (Angst, etwas zu verpassen) und EOMM-Matches. Aber ich habe das Gefühl, früher ging es mehr um die Qualität des Spiels selbst“, sagte Rubin unter anderem.

