Clair Obscur Expedition 33: Erfolgsgeschichte geht weiter – Analyst nennt beeindruckende Zahlen

Auch am Wochenende setzte sich die Erfolgsgeschichte von "Clair Obscur: Expedition 33" nahtlos fort. Während das Rollenspiel auf Steam einen neuen Bestwert erreichte, legten Analysten konkrete Zahlen zum bisherigen Erfolg des RPGs vor.

Zuletzt verging im Prinzip kaum ein Tag, an dem uns keine neuen Erfolgsmeldungen zu „Clair Obscur: Expedition 33“ erreichten. Das Rollenspiel verkaufte sich innerhalb von drei Tagen beispielsweise nicht nur mehr als eine Million Mal.

Zudem stellte Sandfall Interactive sowohl auf Metacritic als auch im PlayStation Store neue Rekorde auf. Kein anderes Spiel wurde von den Nutzern bislang besser bewertet. Wie das vergangene Wochenende zeigte, ist das letzte Kapitel der Erfolgsgeschichte von „Clair Obscur: Expedition 33“ noch längst nicht geschrieben.

Nachdem das rundenbasierte RPG auf Steam bereits zum Launch mehrere große Namen hinter sich ließ, verbuchte es am Wochenende den nächsten Bestwert. Zu Spitzenzeiten wurde „Clair Obscur: Expedition 33“ auf Steam am Wochenende von mehr als 145.000 Nutzern gleichzeitig gespielt.

Auf PC doppelt so erfolgreich wie Final Fantasy 7: Rebirth?

Laut den Marktforschern von Alinea Analytics entwickelte sich „Clair Obscur: Expedition 33“ insbesondere auf dem PC zu einem großen Erfolg. Den Erhebungen der Analysten zufolge verkaufte sich das Rollenspiel von Sandfall Interactive allein in der Launchwoche über 785.000 Mal auf Steam. Ein Ergebnis, mit dem der Überraschungshit gleich mehrere Schwergewichte des RPG-Genres deutlich schlug.

So verkaufte sich „Clair Obscur: Expedition 33“ laut Alinea Analytics in der ersten Woche auf Steam mehr als doppelt so oft wie „Metaphor: ReFantazio“ (346.600 Einheiten) und „Final Fantasy 7: Rebirth“ (334.400 Einheiten).

In diesem Zusammenhang weisen die Analysten jedoch darauf hin, dass „Final Fantasy 7: Rebirth“ zunächst zeitexklusiv für die PlayStation 5 erschien und erst zu einem späteren Zeitpunkt für Steam veröffentlicht wurde. Ein direkter Vergleich mit „Metaphor: ReFantazio“, das gleichzeitig für PC und Konsolen erschien, sei daher aussagekräftiger.

Darüber hinaus verkaufte sich „Clair Obscur: Expedition 33“ laut Alinea Analytics auf der PS5 über 350.000 Mal. Da das Spiel derzeit auf Steam bei mehr als 1,5 Millionen Nutzern auf der Wunschliste steht, ist laut den Analysten davon auszugehen, dass sich das RPG auch in den kommenden Monaten auf einem hohen Niveau weiterverkaufen wird.

Qualität und fairer Preis ausschlaggebend für den Erfolg?

Wie Rhys Elliott, der Leiter von Alinea Analytics, ergänzte, führen die Analysten den Erfolg von „Clair Obscur: Expedition 33“ sowohl auf die Qualität des RPGs als auch den fairen Preis zurück. In Europa bietet Sandfall Interactive die Standard Edition beispielsweise für 49,99 Euro an.

„Das Spiel ist fantastisch. Es kombiniert atemberaubende Grafik mit einem lohnenden, rundenbasierten Kampfsystem, das das zeitbasierte JRPG-Kampfsystem aus Superstar Saga mit Sekiro-ähnlichen Paraden verbindet“, sagte Elliott.

„Außerdem bietet es eine berührende Geschichte und glaubwürdige Dialoge – ebenso wie liebenswerte Protagonisten und Antagonisten, die man herrlich hassen kann. Allesamt vertont von einem hochkarätigen Sprecherensemble“, so der Marktforscher weiter.

„Auch der niedrige Preis dürfte eine Rolle gespielt haben. Denn unsere Steam-Daten zeigen, dass viele Spieler zuschlagen, sobald ein AAA-Titel im Angebot ist und unter 50 Dollar fällt.“

„Clair Obscur: Expedition 33“ erschien im April 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Clair Obscur: Expedition 33.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren