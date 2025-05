Gears of War Reloaded: Auch für PS5 – Neuauflage erscheint im Sommer 2025

Gears of War Reloaded:

Die überarbeitete Version des Klassikers “Gears of War" erscheint im August 2025 auf zahlreichen Plattformen - erstmals auch für die PlayStation 5, womit sich ein weiteres Gerücht bestätigt hat.

Mit dem Titel “Gears of War: Reloaded” kündigen Microsoft und The Coalition eine Rückkehr zu den Wurzeln einer der bekanntesten Third-Person-Shooter-Reihen an – auf breiterer Plattformbasis als je zuvor.

Der Titel erscheint am 26. August 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Parallel dazu erfolgt die Veröffentlichung im PC Game Pass und Game Pass Ultimate.

Technische Modernisierung und Funktionen

Die Neuauflage basiert auf der “Gears of War: Ultimate Edition” und enthält deren gesamte Inhalte. Dazu zählen sämtliche Karten, Modi, Charaktere und Kampagnenabschnitte. Das Spiel wurde vollständig überarbeitet, um die technische Leistungsfähigkeit aktueller Hardware zu nutzen.

“Gears of War: Reloaded” wurde von The Coalition in Zusammenarbeit mit Sumo Interactive und Disbelief entwickelt. Die überarbeitete Version setzt auf umfangreiche technische Verbesserungen:

4K-Auflösung

60 FPS im Kampagnenmodus

120 FPS im Mehrspielermodus

Dolby Vision und Dolby Atmos (7.1.4)

HDR-Unterstützung und VRR

Optimierte Schatten, Spiegelungen und Texturen

Ultrahochauflösende Assets

Nahtlose Ladezeiten während der Kampagne

Je nach Plattform werden gerätespezifische Features aktiviert, um die bestmögliche Darstellungs- und Spielerfahrung zu gewährleisten.

Die 4K-Auflösungbringt deutlich mehr Pixel auf den Bildschirm, wie diese Grafik verdeutlicht.

Crossplay- und Cross-Progression-Funktionen ermöglichen das plattformübergreifende Spielen sowie die Mitnahme des Spielstands auf verschiedene Geräte. Die Verbindung mit einem Microsoft-Konto ist optional – aber notwendig, um die vollständige Cross-Progression-Funktionalität zu aktivieren.

Multiplayer-Partien sind mit bis zu acht Spielern möglich. Die Kampagne von “Gears of War: Reloaded” kann kooperativ mit einer weiteren Person gespielt werden – entweder lokal im Splitscreen oder online. Freundeseinladungen funktionieren plattformübergreifend, unter anderem zwischen Xbox und PlayStation oder zwischen Steam und Xbox.

Inhaltsreicher Relaunch für alte und neue Fans

“Gears of War: Reloaded” enthält sämtliche Inhalte der “Ultimate Edition” sowie zusätzliche Erweiterungen. Ein Bonus-Kampagnenpaket und kosmetische Inhalte sind ebenfalls enthalten. Alle Inhalte stehen zum Launch zur Verfügung und werden nach Veröffentlichung durch weitere Updates ergänzt – ohne zusätzliche Kosten.

Besitzer der digitalen “Gears of War: Ultimate Edition” auf Xbox erhalten ein kostenloses Upgrade – sofern die Lizenz bis zum 5. Mai 2025 erworben wurde.

Mit dem Launch im Sommer 2025 verfolgt Microsoft das Ziel, die “Gears of War”-Reihe zum bevorstehenden Jubiläum neu zu positionieren. „2026 feiert Gears of War sein 20-jähriges Jubiläum und wir haben uns gefragt, was das für die Spielereihe bedeutet. Es geht um die Geschichten, die wir erzählt, die Freundschaften, die wir geschlossen und die unvergesslichen Momente, die wir gemeinsam durchlebt haben“, heißt es auf dem Xbox-Wire.

Die Veröffentlichung auf der PS5 wiederum zementiert den Anfang 2024 eingeschlagenen Weg: Es scheint, dass mittlerweile alle Marken für die einstige Konkurrenzplattform vorgesehen sind. Hier stellt sich die Frage, wann „Halo“ folgt.

