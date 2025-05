Ghost of Yotei: Besser als Ghost of Tsushima? Sucker Punch hat es laut Ex-PlayStation-Manager „wieder geschafft“

Ghost of Yotei:

Wird „Ghost of Yotei“ seinen Vorgänger „Ghost of Tsushima“ sogar noch übertreffen? In einem Interview äußerte sich der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida überzeugt davon und sprach zudem über die Herausforderungen, denen westliche Videospiele in Japan begegnen.

Ende April überraschten Sony und Sucker Punch mit der Bekanntgabe des Release-Termins für „Ghost of Yotei“. Demnach wird der Nachfolger von „Ghost of Tsushima“ am 2. Oktober 2025 exklusiv für die PS5 erscheinen. Und nachdem bereits das Abenteuer mit Jin Sakai die Spieler begeistern konnte, soll das neueste Werk von Sucker Punch die Erwartungen sogar noch übertreffen.

Davon zeigte sich zumindest der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida in einem aktuellen Interview überzeugt, der „Ghost of Yotei“ bereits Mitte Januar als seinen meist erwarteten Titel des Jahres bezeichnete. Des Weiteren sprach er darüber, dass Japan ein schwieriger Markt für westliche Spiele sei – insbesondere, wenn das Setting des Spiels in Japan angesiedelt ist.

„Es besonders wichtig, Japan und seine Kultur zu verstehen“

„Ghost of Tsushima“ fand auch in Japan seine Anhänger, „Assassin’s Creed Shadows“ hatte es im Land der aufgehenden Sonne zuletzt jedoch nicht ganz so leicht. Das bestätigte auch Yoshida im Gespräch mit dem französischen Magazin PlayStation Inside, als er auf die Frage einging, ob es eine Art Erfolgsrezept für westliche Spiele in Japan gäbe. „Japan ist ein schwieriger Markt für westliche Spiele, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob es ein Rezept als solches gibt“, begann Yoshida.

„Ich denke, es ist besonders wichtig, Japan und seine Kultur zu verstehen, insbesondere für Spiele wie Ghost of Tsushima oder Assassin’s Creed Shadows, die in dem Land spielen und von seiner Geschichte erzählen.“ Sucker Punch hatte laut Yoshida den Vorteil, dass sie eng mit den japanischen Produzenten und Kollegen von Sony Interactive Entertainment und dem Japan Studio zusammenarbeiten konnten.

„Dies war für das Studio eine große Hilfe, da die Entwickler ihnen Ideen präsentieren konnten und diese Japaner ihnen intern sagten, ob diese respektvoll gegenüber Japan und korrekt waren oder nicht“, so Yoshida. Außerdem wies er auch darauf hin, wie die Teams zur Insel Tsushima reisten und sich bemühte, „tiefer in ihre Geschichte und Bräuche einzutauchen“. Als Beispiel führt Yoshida das Windsystem an, mit dem es gelungen sei, „das besondere Inselgefühl einzufangen“.

Ghost of Yotei wird „noch besser“

Abschließend erklärte Yoshida: „Wenn Sie in Japan erfolgreich verkaufen möchten, und das gilt umso mehr, wenn Sie ein Spiel über Japan entwickeln, ist es wichtig, einen Entwicklungsprozess zu haben, bei dem das Verständnis für das Land von Anfang an im Vordergrund steht.“

Im weiteren Verlauf kam er zudem auf die Qualität von „Ghost of Yotei“ zu sprechen, von der er sich bereits selbst überzeugen konnte, nachdem er das Spiel in „in mehreren Phasen seiner Entwicklung“ bereits ausprobieren konnte. Demnach können sich die Fans freuen: „Ich kann Ihnen versichern, dass es noch besser wird und dass Sucker Punch es wieder geschafft hat!“

Seit der vergangenen Woche ist auch die Vorbestellung von „Ghost of Yotei“ möglich und so haben Käufer die Wahl zwischen drei Versionen: der Standard Edition für 79,99 Euro, die sowohl physisch als auch digital erhältlich sein wird, einer digitalen Deluxe Edition für 89,99 Euro, die Zugriff auf einige Extrainhalte gewährt und der 249,99 Euro teuren Collector’s Edition, die aktuell exklusiv via PlayStation Direct vorbestellt werden kann.

