Gran Turismo: Einer der Väter des Erfolgs? Shuhei Yoshida über seinen Einfluss auf die Serie

Im Interview mit PlayStation Inside sprach Shuhei Yoshida, der Sony im Januar nach über 30 Jahren verließ, ausführlich über seine Zeit bei PlayStation und die aktuelle Entwicklung der Games-Branche.

Dabei ging Yoshida unter anderem auf die zu erwartende Qualität von „Ghost of Yotei“ ein und erklärte, warum steigende Preise für große Triple-A-Spiele seiner Meinung nach unausweichlich sind. Ein weiteres Thema, zu dem er sich äußerte, waren die Anfänge von Sony Computer Entertainment (heute: Sony Interactive Entertainment).

Bekanntermaßen war „Gran Turismo“ einer der ersten großen Hits des Publishers und hatte maßgeblichen Anteil am Erfolg der PlayStation. Wie Yoshida im Gespräch mit PlayStation Inside einräumte, hätten die Dinge damals jedoch auch ganz anders laufen können.

Übertrieb es Yamauchi damals mit dem Realismus?

Eigenen Angaben zufolge gehörte Yoshida zu den ersten, die das originale „Gran Turismo“ seinerzeit anspielen durften. Nach seinen ersten Runden auf den Strecken des Rennspiels wurde laut Yoshida schnell deutlich, dass es Serienschöpfer Kazunori Yamauchi mit seinem Vorhaben, den auch auf der Verpackung beworbenen „Real Driving Simulator“ abzuliefern, definitiv ernst meinte.

„Während der Entwicklung zeigte mir Kazunori Yamauchi einen frühen Prototyp von Gran Turismo. Ich war einer der ersten, die es spielen durften. Und um ganz ehrlich zu sein: Er meinte es wirklich ernst mit der Simulation“, erklärte Yoshida lachend.

Wie Yoshida ergänzte, war das Spiel damals sehr anspruchsvoll – wahrscheinlich zu anspruchsvoll, um den Massenmarkt anzusprechen. Der Branchenveteran weiter: „Anfangs nahm Kazunori meine Rückmeldung allerdings nicht für bare Münze. Also ließ er rund dreißig Verbraucher das Spiel testen.“

„Und wie ich es erwartet hatte, flogen ausnahmslos alle schon in der ersten Kurve von der Strecke, weil die Steuerung so schwierig war. Ich saß damals mit Kazunori Yamauchi ganz hinten im Raum, und in dem Moment drehte er sich zu mir um und sagte, dass ich Recht hatte. Ab da begann er, die Ecken etwas abzurunden und den reinen Simulationsanspruch zu entschärfen“, führte Yoshida aus.

Ein kleiner Hinweis mit großer Wirkung?

Durch sein damaliges Feedback hatte Yoshida also maßgeblichen Anteil an der spielerischen Ausrichtung der „Gran Turismo“-Serie, wie wir sie heute kennen. Auch am kommerziellen Erfolg des Rennspiels dürfte der langjährige PlayStation-Mitarbeiter nicht ganz unbeteiligt gewesen sein.

Denn der Markt für realistische und komplexe Rennspiel-Simulationen war in den 1990er-Jahren auf Konsolen praktisch nicht existent. Yoshida: „Auf eine gewisse Weise gefällt mir der Gedanke, dass ich den Werdegang von Gran Turismo zumindest ein Stück weit gerettet habe – und dass ich einen kleinen Anteil an seinem Erfolg hatte (lacht).“

Der letzte Ableger in Form von „Gran Turismo 7“ erschien im März 2022 für PS5 und PS4. Im Februar 2023 wiederum kündigte Polyphony die laufenden Arbeiten am nächsten „Gran Turismo“-Titel an.

Weitere Meldungen zu Gran Turismo.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren