GTA 6: „Unterschied wie Tag und Nacht“ – Rockstar soll Crunch-Kultur überwunden haben

In der vergangenen Woche gab Entwicklerstudio Rockstar Games offiziell bekannt: „GTA 6“ wird nicht mehr wie geplant im Herbst 2025 erscheinen. Stattdessen soll es am 26. Mai 2026 so weit sein. Als Grund führten die Verantwortlichen an, zusätzliche Zeit zu benötigen, um eine entsprechende Qualität abliefern zu können.

Der bekannte Bloomberg-Journalist Jason Schreier hatte bereits zuvor berichtet, dass intern bei Rockstar niemand mehr an den Herbst-Release geglaubt habe – es sei „zu viel Arbeit, zu wenig Zeit“ und vor allem ein „echter Wunsch des Managements, brutalen Crunch zu vermeiden“ gewesen. Nun legt der Branchenkenner nach und berichtet, dass sich die Arbeitsbedingungen bei Rockstar mittlerweile tatsächlich massiv verbessert haben sollen.

Rockstar-Mitarbeiter berichten über verbesserte Arbeitsbedingungen

Vor allem im letzten Jahrzehnt entwickelte sich die sogenannte Crunch-Kultur zu einem wachsenden Problem in der Videospielbranche: Entwickler berichteten von schlechten Arbeitsbedingungen, exzessiven und oft unbezahlten Überstunden. Auch Rockstar Games war davon betroffen, und so soll insbesondere während der Entwicklung von „Red Dead Redemption 2“ eine außergewöhnlich hohe Arbeitsbelastung geherrscht haben, die einige Mitarbeiter auf bis zu 100 Wochenstunden brachte.

Schreier sprach damals mit mehreren Mitarbeitern von Rockstar Games, die von „zerstörten Beziehungen, Nervenzusammenbrüchen und starkem Alkoholkonsum am Arbeitsplatz“ erzählten. Mit Blick auf „GTA 6“ scheint das Studio diese Probleme jedoch hinter sich gelassen zu haben. Wie Schreier in einem Beitrag auf Bluesky (via TheGamer) berichtet, habe ihm eine Quelle mitgeteilt, dass die Entwicklung im Vergleich zu früheren Spielen ein „Unterschied wie Tag und Nacht“ sei.

„Ich verfolge das seit Jahren genau (seit meiner großen Geschichte von 2018 über den Crunch bei Red Dead 2). Sie haben sicherlich nicht alle Überstunden abgeschafft, aber jeder, mit dem ich bei Rockstar gesprochen habe, sagt, es sei ein Unterschied wie Tag und Nacht zu früheren Projekten. Wenn sich das ändert, werde ich darüber berichten“, so Schreier in seinem Beitrag.

Kann Rockstar Games den neuen Termin einhalten?

Nun bleibt abzuwarten, ob Rockstar Games, die dafür bekannt sind, ihre Titel auch gerne mehrfach zu verschieben, den neu ausgerufenen Release-Termin für „GTA 6“ einhalten wird. Zuversichtlich zeigte sich zuletzt ein ehemaliger Mitarbeiter, der sich vor allem an dem präzisen Datum festhält: „Das Gute daran ist, dass sie ganz klar darauf vertrauen, den Mai als Termin einzuhalten. Andernfalls hätten sie kein Datum genannt“, erklärte Obbe Vermeij, der von 1995 bis 2009 bei Rockstar angestellt war.

Währenddessen warten die Fans weiterhin auf einen zweiten Trailer zum Spiel, nachdem die Veröffentlichung des ersten Videos zu „GTA 6“ bereits einen traurigen Meilenstein erreicht hat: Über 500 Tage sind seitdem vergangen. Vermeij meint, dass ein zweiter Trailer „jetzt schön wäre, um die Enttäuschung wegzuspülen“. Und wer weiß: Im Zuge der Release-Verschiebung versprach Rockstar, „bald weitere Informationen“ zu GTA 6 enthüllen.

Weitere Meldungen zu GTA 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren