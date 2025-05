Half-Life 3: Endlich in greifbarer Nähe? Insider befeuert Hoffnungen mit spielbarer Version

Ist es dieses Jahr endlich so weit? Angeblich soll sich „Half-Life 3“ nicht mehr nur in Entwicklung befinden, sondern inzwischen sogar „von Anfang bis Ende spielbar“ sein. Ein bekannter Valve-Insider rechnet mit einer zeitnahen Ankündigung - und womöglich sogar mit einem Release in 2025.

Seit mehr als 20 Jahren warten Spieler auf „Half-Life 3“, doch bislang wurde die Fortsetzung von Gordon Freemans Abenteuer von Entwickler Valve noch nicht offiziell angekündigt. Doch möglicherweise könnte es dieses Jahr endlich so weit sein.

Nachdem die Gerüchte um den Ego-Shooter in den vergangenen Monaten bereits kräftig Fahrt aufgenommen hatten, die internen Tests die nächste Phase erreicht haben sollen und auch G-Man-Synchronsprecher Mike Shapiro eine „unerwartete Überraschung“ für 2025 in Aussicht stellte, ist es nun Valve-Insider Tyler McVicker der die Hoffnungen der Fans schürt.

„Das Spiel ist von Anfang bis Ende spielbar. Punkt.“

McVicker gilt als der bekannteste Leaker, wenn es um „HLX“ geht – dem internen Codenamen von „Half-Life 3“ – und teilt seit Monaten Details zum noch geheimen Projekt von Valve. Kürzlich richtete er sich in einem dreistündigen Stream (via Engadget) an seine Zuschauer und gab ihnen die Möglichkeit, alle möglichen Fragen zum Spiel zu stellen, worauf der Insider einige interessante Antworten gab.

Und natürlich wurde er gefragt, wann „Half-Life 3“ denn endlich erscheinen könnte. Darauf entgegnete er: „Wahrscheinlich dieses Jahr, oder zumindest wird es dieses Jahr angekündigt.“ Außerdem ging er auf den aktuellen Stand der Entwicklung ein, der offenbar ziemlich weit fortgeschritten ist: „Das ist der weiteste Punkt, den es je erreicht hat. Punkt. Das Spiel ist von Anfang bis Ende spielbar. Punkt“, so Vickers.

„So weit war es noch nie, und sie optimieren. Sie polieren. Wahrscheinlich ist der Inhalt abgeschlossen, oder wenn nicht, dann sind die Spielmechaniken abgeschlossen.“ Zudem erklärte er, dass „Half-Life 3“ bereits „sehr gewissenhaft getestet werde“ – was durchaus schlüssig erscheint, wenn es mittlerweile komplett spielbar ist.

Half-Life 3 mit Verbindung zu Portal?

Darüber hinaus zerstreute er Befürchtungen, wonach „Half-Life 3“ möglicherweise ein VR-Titel – ähnlich wie „Half-Life: Alyx“ – sein könnte: „Das Spiel ist kein VR. Half-Life 3 ist kein VR-Titel“, stellte Vickers klar. Er deutete zudem an, dass bereits Details zur Handlung existieren würden, sich selbst aber nicht zur Story äußern wolle.

Er erklärte: „Ich persönlich verfolge die Politik, alle Story-bezogenen Fragen oder Informationen so weit wie möglich zu vermeiden, daher habe ich sie bisher alle umgangen. Aber es wurde mir von Leuten angeboten, denen ich vertraue, und ich weiß, dass einige meiner Kollegen es erhalten haben, also gibt es Informationen über die Handlung da draußen …“

Jedoch merkte er an, dass Chell, die Protagonistin aus „Portal“ und „Portal 2“, womöglich in „Half-Life 3“ eine Rolle spielen könnte. Demnach glaube er tatsächlich, „dass Chell aus Portal in Half-Life 3 auftauchen könnte“, und ergänzte: „Erik Wolpaw will Portal 3 so verdammt gerne machen“. Aus diesem Grund könnte „Portal 3“ auch das nächste Einzelspieler-Projekt von Valve sein – was aber davon abhängen könnte, wer nach Half-Life 3 „in Rente gehen wird“.

Weitere Meldungen zu Half-Life 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren