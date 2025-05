Mafia The Old Country: Trotz Einzelspieler mit Mikrotransaktionen? Alterseinstufung liefert neue Details

Mafia The Old Country:

Bietet „Mafia: The Old Country“ Mikrotransaktionen - trotz des Fokus auf Einzelspieler? Darauf deutet nun die Alterseinstufung des Spiels hin, die zudem auch weitere Details zur Story und zum Gameplay verrät.

In dieser Woche, genauer gesagt am Donnerstag, dem 8. Mai 2025 um 17 Uhr unserer Zeit, wird der erste Gameplay-Trailer zu „Mafia: The Old Country“ veröffentlicht. Das gaben Publisher 2K Games und Entwicklerstudio Hangar 13 erst kürzlich bekannt.

Doch zunächst liefert die Alterseinstufung des amerikanischen ESRB neue Details zum kommenden Prequel der „Mafia“-Reihe, in dem es für die Spieler in das Sizilien zu Beginn des 20. Jahrhunderts geht. Ein Punkt sorgt jedoch für Aufsehen: Obwohl es sich um einen reinen Singleplayer-Titel handelt, werden In-Game-Käufe erwähnt.

ESRB-Freigabe weist auf In-Game-Käufe hin

Erwähnung fand die ESRB-Freigabe in einem kurzen Teaser-Trailer auf dem offiziellen X-Account von „Mafia“, der auf den bevorstehenden Gameplay-Trailer von „Mafia: The Old Country“ hinweist. Außerdem lässt sich der Hinweis auch auf der Bewertungsseite zum Spiel finden, die allerdings keinen Hinweis darüber liefert, in welche Form die In-Game-Käufe vertreten sein werden.

Laut Definition des ESRB kann es sich bei den erwähnten In-Game-Käufen um folgende Dinge handeln: „Enthält In-Game-Angebote zum Kauf digitaler Güter oder Premium-Inhalte mit realem Geld, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bonuslevel, Skins, Musik, virtuelle Münzen und andere Formen von In-Game-Währung, Abonnements, Season Passes und Upgrades (z. B. zum Deaktivieren von Werbung).“

Somit könnte der Hinweis auch lediglich darauf hindeuten, dass nach dem Release von „Mafia: The Old Country“ weiteren DLC in Form von Story-Erweiterungen oder zusätzlichen Inhalten wie Fahrzeugen oder Waffen angeboten werden – ähnlich wie bei den Vorgängern. Die bei Spielern ungeliebten Lootboxen sind aber wohl nicht zu befürchten: Laut ESRB müsste das Spiel ansonsten den zusätzlichen Hinweis „Enthält zufällige Gegenstände“ tragen.

Neue Details zur Story und zum Gameplay

Darüber hinaus liefert die Alterseinstufung von „Mafia: The Old Country“, die mit M für Mature angegeben wird und das Spiel in Nordamerika für Personen ab 17 Jahren kennzeichnet, weitere Informationen zur Handlung. Demnach schlüpfen die Spieler in die Rolle von Enzo Favara und erleben im Sizilien des Jahres 1905 seinen Aufstieg innerhalb einer Mafia-Familie. Im Auftrag der Familie müssen „verschiedene kriminelle Aktivitäten (z. B. Erpressung, Diebstahl, Mord)“ ausgeführt werden.

Um Rivalen oder Banditen zu erledigen, kommen in den Missionen Waffen wie Messer, Pistolen, Gewehre, Schrotflinten und Sprengstoff zum Einsatz, während die Kämpfe „von realistischen Schüssen und Schmerzensschreien begleitet“ werden. Zudem „spritzt Blut“ und „unter Leichen sind Blutlachen zu sehen“. Allerdings können die Spieler Feinde auch heimlich und aus nächster Nähe ausschalten, beispielsweise „durch Aufschlitzen der Kehle oder Stechen von hinten“.

Und auch in den Zwischensequenzen geht es nicht zimperlich zu: Es werden „heftige Gewalttaten und/oder Blutvergießen gezeigt“, genauso wie „anzügliche Szenen“. Außerdem lässt sich im Spiel „Alkohol konsumieren und unter Alkoholeinfluss Auto fahren“.

Einen ersten visuellen Eindruck davon erhalten wir voraussichtlich am kommenden Donnerstag, wenn der angekündigte Gameplay-Trailer Premiere feiert. Möglicherweise wird zeitgleich auch der offizielle Release-Termin bekannt gegeben, der laut einem Leak auf den 8. August 2025 fallen könnte. Erscheinen wird „Mafia: The Old Country“ für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen.

