Nintendo Switch 2: Gigantische Nachfrage in Japan zwingt Händler zu drastischen Schritten

In den vergangenen Tagen zeichnete sich bereits ab, dass die Nachfrage nach der Switch 2 die zur Verfügung stehenden Kontingente in Japan bei Weitem übersteigt. Eine Entwicklung, die die japanischen Händler zu drastischen Schritten bewegt hat.

Nachdem sich Nintendo im vergangenen Jahr noch optimistisch gezeigt und davon gesprochen hatte, Lieferengpässe zum Launch der Switch 2 bestmöglich vermeiden zu wollen, klingen die jüngsten Aussagen des japanischen Unternehmens inzwischen deutlich zurückhaltender.

Wie Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa kürzlich bestätigte, gingen allein in Japan 2,2 Millionen Bewerbungen für die Lotterie zur Vorbestellung der Switch 2 ein. In diesem Zusammenhang räumte Furukawa zudem ein, dass sich Engpässe zur Markteinführung der Switch 2 wohl nicht vermeiden lassen werden.

Ein ähnliches Bild zeichnen auch die Aussagen japanischer Händler. Aufgrund der gigantischen Nachfrage in Japan sehen sich die Händler zu drastischen Schritten gezwungen, die dafür sorgen, dass der Großteil der Kunden bei den Vorbestellungen der Switch 2 leer ausgeht.

Händler erlassen strenge Beschränkungen für Vorbesteller

Einem Bericht von IGN zufolge gehen bei nahezu allen Händlern in Japan deutlich mehr Vorbestellungen ein, als Einheiten der Switch 2 zur Verfügung stehen. Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden und gleichzeitig zu verhindern, dass Scalper und Reseller die begehrten Konsolen abgreifen, haben sich die Händler in Japan dazu entschieden, strenge Beschränkungen für Vorbesteller einzuführen.

Die Bedingungen variieren je nach Geschäft und Lotterie. Fast alle Händler setzen jedoch voraus, dass Bewerber für eine Vorbestellung der Switch 2 Mitglieder des jeweiligen Geschäfts sind und in den letzten ein bis zwei Jahren einen bestimmten Betrag in Produkte des jeweiligen Händlers investierten.

Der große Elektronikhändler Bic Camera lässt beispielsweise nur Vorbestellungen beziehungsweise Bewerbungen von Kunden zu, die in den letzten zwei Jahren mehr als 30.000 Yen (~184 Euro) ausgegeben haben. Bei der Online-Lotterie hingegen waren nur diejenigen zugelassen, die über 50.000 Yen (~305 Euro) ausgegeben hatten.

Ähnlich verhält es sich beim Konkurrenten Joshin, der seine Switch 2-Lotterien auf Platin- und VIP-Mitglieder seines Smile-Punkteprogramms beschränkt. Um die Platin-Stufe zu erreichen, müssen Kunden innerhalb des letzten Jahres entweder einen einzigen Einkauf im Wert von mehr als 150.000 Yen (~920 Euro) getätigt oder an mehr als fünf Tagen bei Joshin eingekauft haben.

Zudem weisen alle Händler darauf hin, dass lediglich ein Exemplar der Switch 2 pro Kunde vorbestellt werden kann.

Nachfrage soll die Kontingente um ein Vielfaches übersteigen

In einem Statement sprach Hideki Yasuda, Senior Analyst bei Toyo Securities und Experte für die Spieleindustrie, über die zu erwartende Marktsituation zum Launch der Switch 2. Laut Yasuda sei damit zu rechnen, dass Nintendo zum japanischen Launch zwischen 800.000 und einer Million Einheiten der Switch 2 zur Verfügung stellen kann.

Dies werde jedoch bei Weitem nicht ausreichen, um die enorme Nachfrage seitens der japanischen Spieler zu decken, wie Yasuda betont. Laut dem Analysten sei nämlich davon auszugehen, dass die Nachfrage allein in Japan auf bis zu fünf Millionen Einheiten ansteigen wird.

Yasuda weiter: „Ich denke, die maximale Stückzahl, die Nintendo im Jahr 2025 produzieren kann, liegt wahrscheinlich bei etwa vier Millionen. Das wird aber selbst nach einem Jahr nicht ausreichen, um die Nachfrage zu decken. Auch im Ausland wird es wahrscheinlich weiterhin Engpässe geben.“

Die Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025. In Europa liegt der Preis der Konsole bei 469,99 Euro. Zudem bietet Nintendo zeitlich begrenzt ein Bundle mit „Mario Kart World“ an, das für 509,99 Euro erhältlich ist.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren