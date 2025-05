PlayStation Store: Top-Downloads im April 2025 – 3x Microsoft an der PS5-Spitze

Sony hat die PlayStation-Charts des vergangenen Monats veröffentlicht. Die April-Ranglisten basieren auf den Downloads und sind einmal mehr in die Bereiche PS5, PS4, PS VR2 und Free-to-Play unterteilt.

Ein Blick auf die PS5-Charts von April 2025 zeigt, dass sowohl etablierte Spiele-Reihen als auch neue Marken nachgefragt bleiben. Angeführt wird die Liste von “Forza Horizon 5”, dicht gefolgt von “The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered” und dem Dauerbrenner “Minecraft”, der von der Verfilmung profitieren konnte. Die drei Spiele stammen aus dem Hause Microsoft.

Ebenfalls dabei sind Dauerseller wie “Hogwarts Legacy”, derzeit über PS Plus erhältlich, sowie “It Takes Two”. Auch die Remastered-Version von “Days Gone” sowie “Devil May Cry 5 Special Edition” fanden eine breite Spielerschaft.

PS5-Charts:

Forza Horizon 5 The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered Minecraft Clair Obscur: Expedition 33 EA Sports FC 25 Grand Theft Auto 5 Assassin’s Creed Shadows Indiana Jones und der große Kreis Split Fiction Call of Duty: Black Ops 6 Days Gone Remastered Devil May Cry 5 Special Edition NBA 2K25 Hogwarts Legacy Cyberpunk 2077 It Takes Two Lords of the Fallen The First Berserker: Khazan Mortal Kombat 11 Mortal Kombat 1

Bemerkenswert: Microsoft ist in den PS5-Charts ganze fünfmal vertreten. Vor zwei Jahren war das noch nahezu undenkbar.

Auf der PS4 dominiert “Red Dead Redemption 2” die Rangliste. Dahinter folgen “Minecraft”, “A Way Out” und die “Devil May Cry HD Collection”. Ebenfalls finden sich Klassiker wie “Grand Theft Auto 5” oder “Need for Speed Heat” in der Rangliste der mittlerweile recht betagten Konsole.

PS4-Charts:

Red Dead Redemption 2 Minecraft A Way Out Devil May Cry HD Collection EA Sports FC 25 Unravel Two Need for Speed Heat Grand Theft Auto 5 Kingdom Come: Deliverance Mortal Kombat X Battlefield 1 Batman: Arkham Knight Gang Beasts Mafia Trilogy Dying Light theHunter: Call of the Wild Middle-earth: Shadow of War Devil May Cry 4 Watch Dogs 2 Hogwarts Legacy

VR und Free2Play im April 2025

Im Bereich PS VR2 sicherte sich “Wanderer: The Fragments of Fate” die Spitzenposition, gefolgt vom Box-Titel “Creed: Rise to Glory“ in der Championship-Edition und dem weiterhin populären “Beat Saber”.

PS VR2-Charts:

Wanderer: The Fragments of Fate Creed: Rise to Glory – Championship Edition Beat Saber Flight Simulator Delivery 2025 VR Metro Awakening Alien: Rogue Incursion Arizona Sunshine 2 Among Us 3D: VR Kill It With Fire VR Pavlov

Das Free-to-Play-Segment bleibt geprägt von bekannten Games, allen voran „Fortnite“, „Call of Duty: Warzone“ und „Roblox“. Wie wir in den vergangenen Monaten mehrfach berichteten, beanspruchen sie einen erheblichen Teil der Spielzeit.

Free to Play-Charts (PS5 + PS4):

Fortnite Call of Duty: Warzone Roblox Rocket League eFootball Asphalt Legends Unite Stumble Guys Marvel Rivals Fall Guys The Sims 4

Welche Spiele demnächst gefragt sein könnten, verraten die Charts der erfolgreichsten Vorbestellungen. Wir berichteten im Laufe des Vormittags.

