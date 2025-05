Star Wars: Grand Collection für PS5 & PS4 veröffentlicht – Doch es gibt massive Kritik

Den diesjährigen „Star Wars Day“ nutzten die Verantwortlichen von Aspyr Media, um mit der „Star Wars: Grand Collection“ eine neue Retro-Sammlung für die PlayStation-Konsolen und die Nintendo Switch anzukündigen.

Die Retro-Collection ist ab sofort erhältlich und sorgt prompt für Gesprächsstoff – allerdings nicht nur im positiven Sinne. Vergleicht man die Versionen für die PlayStation-Systeme einerseits und die für die Switch andererseits, wird schnell deutlich, dass Spieler auf PS5 und PS4 im Direktvergleich auf Inhalte verzichten müssen.

Vor allem das Fehlen der beiden „Knights of the Old Republic“-Abenteuer in der PlayStation-Version der „Star Wars: Grand Collection“ stößt vielen Fans sauer auf.

Während auf PS5 und PS4 sechs Titel enthalten sind, umfasst die Switch-Version der Spielesammlung insgesamt neun Klassiker. Die folgende Übersicht verdeutlicht, welche Titel jeweils enthalten sind.

Inhalte der Star Wars: Grand Collection auf PS5 & PS4

Star Wars: Bounty Hunter

Star Wars: Episode 1 Racer

Star Wars: Episode 1: Jedi Power Battles

Star Wars: Jedi Knight 2: Jedi Outcast

Star Wars: Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars: Republic Commando

Diese Klassiker gibt es nur in der Switch-Version

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords

Star Wars: The Force Unleashed



Warum sich Aspyr Media dazu entschied, die „Star Wars: Grand Collection“ auf den PlayStation-Systemen lediglich in einer abgespeckten Version zu veröffentlichen, ließen die Verantwortlichen bislang offen. Neben den Inhalten unterscheidet sich auch der Preis auf den jeweiligen Plattformen.

Im PlayStation Store bietet Aspyr Media die „Star Wars: Grand Collection“ für 89,99 Euro an. Dank einer Rabattaktion zum Launch zahlen interessierte Spieler bis zum 5. Juni 2025 nur 44,99 Euro. In Nintendos eShop wiederum schlägt sich der größere Umfang der Retro-Sammlung im Preis nieder.

Bis zum 10. Mai 2025 gilt ein Rabatt von 50 Prozent, wodurch die Switch-Version der „Star Wars: Grand Collection“ zum Launch für 69,99 Euro erhältlich ist. Nach Ablauf dieser Frist steigt der Preis auf 139,99 Euro.

Während die fehlenden Inhalte auf den PlayStation-Konsolen für Kopfschütteln sorgten, kommt die Sammlung an sich bei den Spielern gut an. Im PlayStation Store liegt die durchschnittliche Nutzerwertung zum Zeitpunkt dieser Meldung bei 4.73 von fünf möglichen Sternen.

