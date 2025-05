The Witcher 3: Was plant CD Projekt RED? Entwickler wollen 10-jähriges Jubiläum „gemeinsam feiern“

The Witcher 3:

„The Witcher 3“ wird im Mai dieses Jahres bereits zehn Jahre alt und anlässlich des Jubiläums gab Entwickler CD Projekt RED in den sozialen Medien nun bekannt, dieses Ereignis „gemeinsam feiern“ zu wollen.

Kaum zu glauben, aber „The Witcher 3“ feiert in diesem Jahr bereits sein zehnjähriges Jubiläum: Am 18. Mai 2015 veröffentlichte das polnische Entwicklerstudio CD Projekt RED den dritten Teil der Hexer-Saga, der den endgültigen Durchbruch markierte und bis heute in vielerlei Hinsicht auch noch nach wie vor als Genre-Referenz gilt.

Und offenbar planen die Verantwortlichen, den runden Geburtstag des Action-Rollenspiels gebührend zu feiern. Eine entsprechende Ankündigung folgte am heutigen Tage in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter). Doch was können die Fans erwarten? Plant CD Projekt RED womöglich eine Überraschung?

10 Jahre The Witcher 3: CD Projekt RED plant das Jubiläum „gemeinsam zu feiern“

„10 Jahre auf dem Pfad unterwegs. 10 Jahre Kampf gegen die Wilde Jagd. 10 Jahre Gwent in Tavernen gespielt. 10 Jahre Monster gejagt“, heißt es seitens der Entwickler auf dem offiziellen X-Account von „The Witcher“, die zusätzlich dazu auch ein schickes Artwork teilten, dass ihr oberhalb dieser Meldung seht. „Diesen Monat jährt sich die Veröffentlichung von The Witcher 3: Wild Hunt zum 10. Mal. Lasst uns gemeinsam feiern!“

Doch wie genau plant CD Projekt RED, das 10-jährige Jubiläum von „The Witcher 3“ „gemeinsam zu feiern“? Fest steht bislang nur, dass in diesem Jahr eine Konzert-Tour starten und auch nach Deutschland kommen wird. Die Kollegen von PushSquare spekulieren währenddessen bereits und vermuten, dass auf den sozialen Kanälen möglicherweise zahlreiche Fan-bezogene Inhalte veröffentlicht werden könnten, was eine „unterhaltsame Reise in die Vergangenheit“ des Spiels versprechen würde. Aber wer weiß, vielleicht gewährt das Studio ja auch einen Blick in die Zukunft?

Wie geht es in Zukunft mit The Witcher weiter?

Wie allgemein bekannt sein dürfte, arbeitet CD Projekt RED derzeit an „The Witcher 4“, das im Rahmen der Game Awards 2024 im Dezember letzten Jahres mit einem ersten Teaser-Trailer angekündigt wurde und die Hexer-Saga fortsetzen wird. Nachdem Geralt von Riva in den ersten drei Spielen der Reihe die Hauptrolle gespielt hatte, wird im kommenden Abenteuer jedoch Ciri, seine ehemalige Schülerin und Ziehtochter, in seine Fußstapfen treten und als neue Protagonistin agieren.

Und nach dem großen Erfolg von „The Witcher 3“, das zuletzt von Geralts Synchronsprecher Doug Cockle als „Meilenstein der Spieleentwicklung“ bezeichnet wurde, dürften die Erwartungen an das kommende Action-Rollenspiel enorm sein. Bis es so weit ist, wird es aber wohl noch eine Weile dauern: Einem Geschäftsbericht aus dem März dieses Jahres zufolge ist mit einer Veröffentlichung von „The Witcher 4“ nicht vor 2027 zu rechnen.

Weitere Meldungen zu The Witcher 3: Wild Hunt.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren