Assassin’s Creed Shadows: Leak deutet mögliches Crossover mit einem der größten Franchises überhaupt an

Bereits für diesen Monat ist das erste Crossover-Event in „Assassin’s Creed Shadows“ geplant. Ein Leak deutet möglicherweise an an, dass diese Kollaboration im Open-World-Abenteuer direkt mit einem der größten Franchises überhaupt erfolgen könnte.

Seit dem 20. März 2025 ist „Assassin’s Creed Shadows“ erhältlich und ein Großteil der Spieler dürfte bereits etliche Stunden im feudalen Japan mit Naoe und Yasuke verbracht haben. Um auch auf Dauer für Abwechslung zu sorgen, hat Ubisoft erst kürzlich die Pläne für das erste Jahr anhand einer Roadmap enthüllt.

So wird bereits am heutigen Nachmittag der neue Patch 1.0.4 erscheinen, der auch die ersten kostenlosen Story-Inhalte mit sich bringen wird. Für Ende dieses Monats ist zudem die erste „spezielle Kollaboration“ geplant. Ein Leak deutete bereits an, dass „Assassin’s Creed Shadows“ für sein Debüt-Crossover womöglich direkt auf ein Mega-Franchise treffen könnte.

Erstes Crossover für Ende Mai geplant

Dem Leak zufolge könnte „Assassin’s Creed Shadows“ für das kommende Crossover nämlich mit „Star Wars“ zusammenarbeiten. Nahe gelegt wird diese Vermutung durch entsprechende Konzeptzeichnungen von Tyler Ryan, die zwar schon „ein paar Jahre“ alt sind, jetzt aber von Access the Animus in einem Bluesky-Beitrag (via TheGamer) geteilt wurden und aufgrund der für Mai angekündigten Kollaboration relevanter denn je erscheinen.

Die Konzeptbilder zeigen Protagonistin Naoe in Jedi- und Sith-Roben, mit jeweils einem blauen und roten Lichtschwert in der Hand. Ein Lichtschwert in „Assassin’s Creed Shadows“ mag im ersten Moment ungewöhnlich erscheinen, ließe sich aber womöglich als Isu-Artefakt oder durch eine Modifizierung des Animus etwas plausibler erklären. Zudem gab es in der Vergangenheit der Reihe bereits ähnlich unerwartete Crossover, etwa als „Assassin’s Creed Origins“ auf „Final Fantasy 15“ traf – natürlich inklusive Chocobos.

Weitere Kollaborationen für das erste Jahr in Aussicht gestellt

Dennoch handelt es sich bislang lediglich um Spekulationen, und es bleibt abzuwarten, ob „Assassin’s Creed Shadows“ tatsächlich mit „Star Wars“ kollaborieren wird. Weitere Indizien könnten die kürzlich in Japan abgehaltene Star Wars Celebration, das 20-jährige Jubiläum von „Star Wars: Episode 3 – Die Rache der Sith“ sowie die Etablierung des Mais als „Star Wars“-Monat sein. Da das Crossover bereits Ende des Monats erwartet wird, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis Ubisoft das Geheimnis lüftet und das Event offiziell ankündigt.

Zudem ist für Ende Mai eine Aktualisierung des Parkour-Systems angekündigt, die einige neue Manöver hinzufügen wird. Auch ein Foto-Modus wurde in Aussicht gestellt. Weitere kostenlose Inhalte folgen dann im Juni – darunter erneut neue Story-Inhalte. Aber auch für den Rest des Jahres plant Ubisoft weitere Gratisinhalte, darunter auch weitere „spezielle Kollaborationen“. Man darf also gespannt sein, welche Ideen die Entwickler noch umsetzen werden.

