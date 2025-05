Ecco the Dolphin: Klassiker kehrt zurück – Remaster und neues Spiel bestätigt

Eine Neuauflage der klassischen “Ecco the Dolphin"-Spiele ist in Arbeit. Gleiches gilt für einen neuen Serienteil mit moderner Technik. Die Neuigkeiten stammen direkt vom Schöpfer der Reihe, Ed Annunziata.

In einer kurzen, aber aufschlussreichen Bemerkung innerhalb eines Interviews wurde die Rückkehr eines Klassikers der Videospielgeschichte bestätigt. Die „Ecco the Dolphin“-Reihe wird neu aufgelegt und fortgeführt. Mehrere Projekte sind geplant.

Remaster der Originalspiele in Arbeit

Im Rahmen eines Interviews mit Xbox anlässlich des Asian and Pacific Islander Heritage Month hat Ed Annunziata, der kreative Kopf hinter der “Ecco the Dolphin”-Serie, nahezu beiläufig mitgeteilt, dass Remaster der ersten beiden Spiele in der Entwicklung sind. Hierbei handelt es sich um “Ecco the Dolphin” aus dem Jahr 1992 und “Ecco: The Tides of Time” aus dem Jahr 1994. Beteiligt ist laut Annunziata das ursprüngliche Entwicklerteam.

Plattformen wurden nicht genannt. Aufgrund des Interview-Kontexts gilt eine Veröffentlichung für Xbox Series X/S als wahrscheinlich. Eine PS5-Version erscheint ebenfalls naheliegend. Hinweise auf die Neuauflagen gab es bereits Anfang des Jahres in Form von Markenrechtsregistrierungen.

Im Mittelpunkt der Reihe steht der Delfin Ecco, der durch eine mystisch inszenierte Unterwasserwelt navigiert und sich mithilfe von Sonar, Rätsellösungen und gezielter Bewegung gegen feindliche Kreaturen behauptet. Die Titel verbinden Science-Fiction-Elemente mit ökologischen Themen und sind für ihre atmosphärische Gestaltung und ihren hohen Schwierigkeitsgrad bekannt.

Neues Ecco-Spiel in Entwicklung

Neben den Remastern befindet sich ein gänzlich neuer „Ecco“-Serienteil in Produktion. Auch hier ist Annunziata offenbar federführend beteiligt. Details zur Handlung oder zum Setting wurden nicht genannt.

Allerdings stellte Annunziata klar, dass es sich um ein technisch modernes Spiel handeln werde: „Dann werden wir ein neues, drittes Spiel mit zeitgemäßem Gameplay und GPU-Anforderungen entwickeln“, so der knappe Wortlaut.

Ein Countdown auf der offiziellen Website der Reihe läuft auf den 25. April 2026 zu. Dieser Termin könnte auf eine geplante Veröffentlichung oder eine größere Enthüllung hindeuten. Weitere Informationen sollen sukzessive auf der Webseite veröffentlicht werden.

Zu den bisherigen Spielen gehören:

Ecco the Dolphin (1992)

Ecco: The Tides of Time (1994)

Ecco Jr. (1995) – kindgerechte Variante

Ecco the Dolphin: Defender of the Future (2000)

Produktion abgebrochen: Ecco 2: Sentinels of the Universe

Der visuelle und akustische Stil der Serie galt zur Zeit ihrer Veröffentlichung als außergewöhnlich. Besonders die SEGA-CD-Version mit einem Soundtrack von Spencer Nilsen fand Beachtung. Auch andere bekannte SEGA-Marken kehren zurück, darunter Games wie “Jet Set Radio” und “Crazy Taxi”:

Was haltet ihr von der jüngsten Bestätigung? Kenn ihr die“Ecco the Dolphin“-Reihe noch und wartet gespannt auf deren Rückkehr?

