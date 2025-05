Elden Ring: Tarnished Edition für Switch 2 erhält zwei neue Klassen – Was ist mit PS5 & Co.?

Anfang April präsentierte Nintendo die Switch 2 in einer ausführlichen Direct und gewährte auch einen Ausblick auf die ersten Spiele, die für die kommende Konsole erscheinen werden. Darunter befand sich auch das erfolgreiche Action-Rollenspiel „Elden Ring“ von Entwickler FromSoftware, das direkt zum Launch ab dem 5. Juni 2025 erhältlich sein wird.

Allerdings wird die Switch 2 nicht einfach einen simplen Port erhalten: Vielmehr erscheint „Elden Ring“ als sogenannte „Tarnished Edition“ für die Nintendo-Konsole, welche mit einigen zusätzlichen Inhalten daherkommt. Hierzu zählen auch zwei neue Klassen, die jetzt enthüllt (via Gamerant) wurden. Aber auch Spieler auf anderen Plattformen sollen nicht leer ausgehen.

Zwei neue Ritterklassen für Elden Ring

Ursprünglich umfasste „Elden Ring“ zehn verschiedene Klassen, und auch der „Shadow of the Erdtree“-DLC änderte daran nichts. Mit der „Tarnished Edition“ steigt die Zahl der Klassen nun auf zwölf, wobei die beiden Neuzugänge kürzlich im Rahmen des Spring 2025 Game Events von FromSoftware in Tokio vorgestellt wurden. Konkret handelt es sich um den „Knight of Ides“ und den „Heavy Knight“.

Wie die Namen bereits andeuten, handelt es sich um zwei neue Ritterklassen – eine mit leichter und eine mit schwerer Rüstung. Erste Bilder der Klassen wurden auf dem Event präsentiert, weiterführende Details blieben jedoch aus. Das Interesse an der FromSoftware-Veranstaltung war dennoch enorm: Aufgrund des großen Andrangs musste der Einlass vorzeitig geschlossen werden. Trotz aller Bemühungen konnten nicht alle Besucher auf dem Messegelände untergebracht werden. Allerdings ist für den 10. Mai ein weiteres Event in Osaka geplant.

Neue Inhalte erscheinen als Tarnished Pack auch für andere Plattformen

Zusätzlich zu den zwei neuen Klassen wird die „Tarnished Edition“ von „Elden Ring“ weitere zusätzliche Inhalte umfassen. Dazu zählen neue Kampftechniken, Waffen und Rüstungen sowie die langersehnte Anpassungsmöglichkeit für das Reittier Torrent. Auf dem Event enthüllte FromSoftware hierzu neue Details: So wird es möglich sein, den treuen Begleiter an allen Orten der Gnade individuell anzupassen.

Die Inhalte der „Tarnished Edition“ bleiben jedoch nicht der Switch 2 vorbehalten. Bereits im Frühjahr bestätigte FromSoftware, dass die Neuerungen als „Tarnished Pack“ auch auf andere Plattformen kommen. Ob dieses kostenpflichtig sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Die Veröffentlichung wird aber voraussichtlich gleichzeitig oder kurz nach der „Tarnished Edition“ für die Switch 2 am 5. Juni stattfinden.

