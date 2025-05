GTA 6: „Ein AAA-Spiel aus der Zukunft“ – So reagiert die Gaming-Branche auf den zweiten Trailer

Nachdem zuletzt der Indie-Überraschungshit „Clair Obscur: Expedition 33“ die Gaming-Branche in Aufruhr versetzte, riss Rockstar Games am heutigen Nachmittag das Ruder herum, veröffentlichte aus heiterem Himmel den zweiten Trailer zu „GTA 6“ und versetzte alle in Staunen.

So bot das bewegte Bildmaterial umfangreiche und vor allem äußerst vielversprechende Einblicke in den sehnsüchtig erwarteten Open-World-Hit, dessen Release erst vergangenen Freitag von Herbst 2025 auf den 26. Mai 2026 verschoben worden war. Doch nicht nur die Fans und Spieler zeigten sich vom neuen „GTA 6“-Trailer begeistert – auch andere Vertreter der Videospielindustrie waren voll des Lobes. Es gab jedoch auch negative Stimmen.

Spieleentwickler sind begeistert: „Gaming ist gerettet“

Einen ersten Überblick über die ersten Reaktionen zum zweiten „GTA 6“-Trailer lieferten die Kollegen von GamesRadar, die einige Meinungen zusammenfassten. So schrieb Mitch Dyer, Autor von „Gotham Knights“, „Star Wars Battlefront 2“ und „Star Wars: Squadrons“, in einem Bluesky-Beitrag: „Grand Theft Auto VI sieht aus wie ein AAA-Spiel aus der Zukunft – meine Güte!“

Und auch Pawel Burza, Senior Communication Manager bei CD Projekt RED, war vom Gezeigten überaus angetan – genauso wie das ganze Studio: „Es gibt diese Momente, in denen das ganze Büro still wird, um ein Meisterwerk zu bestaunen“, teilte er in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X mit.

Auch an „Palworld“-Entwickler Pocketpair ist der neue Trailer zu „GTA 6“ nicht spurlos vorbeigegangen, die mit einem schlichten, aber aussagekräftigen X-Beitrag reagierten: „Gaming ist gerettet“. Und sogar „GTA“-Schöpfer Mike Dailly, der den ersten Trailer zum Spiel aufgrund der Animationen noch kritisiert hatte, hatte jetzt ein Lob übrig: „Die Umgebung ist wunderschön, und die Bewegungen sind viel flüssiger …“

Auch kritische Töne zum GTA 6-Trailer

Allerdings gab es auch kritische Stimmen, darunter Ubisoft-Autor Rik Godwin, der als Lead Writer für das „Assassin’s Creed“-Franchise tätig ist und aktuell an der kommenden Erweiterung „Die Klauen von Awaji“ für „Assassin’s Creed Shadows“ arbeitet. Via Bluesky teilte er mit: „Abgesehen von der unglaublichen grafischen Wiedergabetreue wirkt das extrem mechanisch.“

„Ich sage das nicht leichtfertig“, fuhr er fort, „aber wenn man eine KI beauftragen würde, einen GTA VI-Trailer zu erstellen, käme so etwas dabei heraus.“ Zur Untermauerung seiner Meinung führte er Details zu Charakteren wie Cal Hampton an: „Der beste Freund des Protagonisten ist laut der neuen GTA VI-Seite ein Verschwörungstheoretiker. Eines seiner Outfits ist ein T-Shirt mit der Aufschrift Gewalt ist gut; Danke Videospiele. Hmm x2.“

Letztendlich freut sich aber auch Godwin auf „GTA 6“ und erklärte: „Ich werde dieses Videospiel kaufen und spielen.“ Er räumte zudem ein, dass „zwei 2-Minuten-Trailer offensichtlich bei weitem nicht ausreichen, um ein Produkt dieser Größe darzustellen“, er jedoch 12 Jahre später und nach „Red Dead Redemption 2“ „etwas anderes“ erwartet hatte.

