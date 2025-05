GTA 6: Willkommen in Vice City – Rockstar hat den zweiten Trailer veröffentlicht

Nachdem der Release-Termin von „GTA 6“ kürzlich auf Mai 2026 verschoben wurde, hat Entwickler Rockstar Games jetzt überraschend den zweiten Trailer veröffentlicht, der neben den beiden Protagonisten auch in die Story und die Spielwelt des Open-World-Abenteuers einführt.

Letzte Woche gab Rockstar Games überraschend bekannt, dass sich der Release-Termin von „GTA 6“ verschiebt: Statt wie geplant im Herbst 2025, soll das sehnlich erwartete Open-World-Epos jetzt am 26. Mai 2026 erscheinen. Als Wiedergutmachung stellten die Entwickler im Zuge der Verschiebung aber auch in Aussicht, „schon bald“ weitere Informationen zu teilen.

Und sie haben Wort gehalten: Heute veröffentlichte Rockstar Games nach über 500 Tagen Wartezeit endlich den zweiten Trailer zu „GTA 6“, der umfangreiche Einblicke gewährt. So rückt das bewegte Bildmaterial nicht nur die beiden Protagonisten Jason und Lucia in den Mittelpunkt, sondern auch die Story und die Spielwelt.

Willkommen zurück in Vice City

Demnach geht es für die Spieler in „GTA 6“ zurück nach Vice City, dem Ort, der bereits bestens aus dem 2002 veröffentlichten „GTA: Vice City“ bekannt sein dürfte. Für die musikalische Untermalung der neuen Szenen sorgt der Song „Hot Together“ von The Pointer Sisters, während das gezeigte Material offenbar aus der PS5-Version von „GTA 6“ zu stammen scheint. Ein entsprechender Hinweis ist am Ende des Trailers zu sehen.

In der offiziellen Beschreibung zum zweiten „GTA 6“-Trailer heißt es: „Jason und Lucia wussten schon immer, dass sie keine Chance haben. Doch als ein leichter Coup schiefgeht, finden sie sich auf der dunkelsten Seite des sonnigsten Ortes Amerikas wieder, mitten in einer Verschwörung, die sich über den gesamten Bundesstaat Leonida erstreckt – und sind gezwungen, sich mehr denn je aufeinander zu verlassen, wenn sie lebend davonkommen wollen.“

Grund für Verschiebung: Der Qualitätsanspruch

Als am vergangenen Freitag die offizielle Verschiebung von „GTA 6“ bekannt gegeben wurde, begründete Entwickler Rockstar Games diesen Schritt damit, mehr Zeit zu benötigen, um sowohl den eigenen als auch den Qualitätsansprüchen der Spieler gerecht zu werden: „Bei jedem Spiel, das wir veröffentlicht haben, war es immer unser Ziel, eure Erwartungen zu übertreffen, und Grand Theft Auto VI ist da keine Ausnahme. Wir hoffen auf euer Verständnis, dass wir diese zusätzliche Zeit brauchen, um die Qualität zu liefern, die ihr erwartet und verdient.“

Kurz darauf äußerte sich auch Publisher Take-Two und erklärte seine Unterstützung für Rockstars Entscheidung: „Wir unterstützen Rockstar Games in jeder Hinsicht dabei, sich zusätzliche Zeit zu nehmen, um ihre kreative Vision für GTA 6 umzusetzen.“ CEO Strauss Zelnick fügte hinzu: „Wir nehmen die Entwicklung unserer Titel ernst und wissen die enorme und tiefe weltweite Vorfreude auf Grand Theft Auto 6 zu schätzen, bleiben jedoch unserem Engagement für Spitzenleistungen treu.“

Dementsprechend können die Spieler von „GTA 6“ auch ein „bahnbrechendes Blockbuster-Unterhaltungserlebnis“ erwarten, das „die Erwartungen des Publikums übertrifft“. Es bleibt zu hoffen, dass Rockstar Games den neu angesetzten Termin im Mai 2026 einhalten kann. Ein ehemaliger Mitarbeiter zeigte sich diesbezüglich aber bereits recht zuversichtlich.

