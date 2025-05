PlayStation: Trotz Xbox-Kauf – Sony bündelt die PS5 auch weiterhin mit Call of Duty

Sony ist dafür bekannt, beliebte Spiele im Bundle mit der PS5 und PS4 anzubieten, darunter in der Vergangenheit auch häufig Pakete mit „Call of Duty“. Und einem Leak zufolge plant Sony, seine Konsole weiterhin mit dem beliebten Shooter zu bündeln, obwohl die Marke mittlerweile zur Konkurrenz gehört.

Wer beim Kauf einer PS4 oder PS5 ein paar Euro sparen und direkt ein bestimmtes Spiel erwerben wollte, griff in der Vergangenheit oft zu den entsprechenden Bundles, die Sony in Kombination mit beliebten Titeln anbot. Das jüngste PS5-Paket erschien erst im März dieses Jahres mit dem Jump & Run „Astro Bot“, wodurch Käufer mehr als 100 Euro sparen konnten.

Zu den gefragtesten Bundles gehörten oft Komplettpakete mit „Call of Duty“. So erschien im November 2023 ein Paket mit dem damals aktuellen „Call of Duty: Modern Warfare 3“. Ein Bundle mit dem zuletzt veröffentlichten „Call of Duty: Black Ops 6“ bot Sony jedoch nicht an. Es wurde vermutet, dass dies eine Folge der Übernahme von Activision durch Microsoft sein könnte, die auch dazu führte, dass der Shooter direkt zum Release im Xbox Game Pass landete. Doch einem Leak zufolge plant Sony auch weiterhin, die PS5 mit „Call of Duty“ zu bündeln.

Sony plant preisgünstige PS5-Bundles mit Black Ops 6

Wie der bekannte Brancheninsider und Leaker Billbil-kun jetzt nämlich auf der Webseite Dealabs berichtet, plant Sony offenbar zwei neue PS5-Bundles, die „Call of Duty: Black Ops 6“ enthalten werden. Erwartungsgemäß wird es Varianten mit der Standard-PS5 inklusive Disc-Laufwerk sowie die Digital Edition ohne Laufwerk geben. Der Shooter wird beiden Paketen jedoch lediglich als Download-Code beiliegen.

Eine gute Nachricht von Billbil-kun betrifft jedoch die erwarteten Preise: Nachdem die Konkurrenz aus dem Hause Microsoft zum 1. Mai die Verkaufspreise für Xbox-Konsolen, Zubehör und Videospiele angehoben hat, scheinen die geplanten PS5-Bundles mit „Black Ops 6“ überraschend günstig zu sein. Der Leaker schätzt den Preis für die PS5 mit Laufwerk auf 499,99 Euro, während die digitale Variante wohl 449,99 Euro kosten könnte.

Veröffentlichung erfolgt vermutlich Ende Mai

Sollten sich Billbil-kuns Preisschätzungen als richtig erweisen, könnten Käufer im Vergleich zum Einzelkauf ordentlich Geld sparen – ähnlich wie beim „Astro Bot“-Bundle. Schließlich hatte Sony erst kürzlich eine Preiserhöhung für die PS5 in Europa angekündigt, die seit dem 14. April gilt. So stieg der Preis der PS5 Digital Edition um 50 Euro auf 499,99 Euro, während die PS5 mit Laufwerk preislich unverändert blieb. Allerdings sank gleichzeitig der Preis für das separate Laufwerk um 40 Euro auf 79,99 Euro.

Ein Rätsel bleiben jedoch die genauen Veröffentlichungstermine für die geplanten PS5-Bundles mit „Call of Duty: Black Ops 6“, die der Leaker noch nicht in Erfahrung bringen konnte. Er vermutet jedoch einen Release Ende Mai – pünktlich zum Start der vierten Season des Shooters und zum Beginn der Days of Play. Letzteres ist Sonys bekanntes, alljährliches Verkaufs-Event für die PlayStation-Plattform, das in der Regel attraktive Angebote mit sich bringt. Eine Ankündigung dürfte zeitnah erfolgen.

