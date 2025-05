PS Plus bewahrt Videospielgeschichte: Shuhei Yoshida über den Erhalt alter Spiele

PS Plus bewahrt Videospielgeschichte:

Im Interview mit PlayStation Inside stellte sich Shuhei Yoshida, der ehemalige Leiter der PlayStation Studios, verschiedenen Fragen und sprach ausführlich über die Entwicklung der Gamesbranche.

Unter anderem erklärte Yoshida, warum Preissteigerungen bei großen Triple-A-Titeln seiner Meinung nach unausweichlich sind. Doch nicht nur auf zukünftige Spiele ging Yoshida ein. Auch der Erhalt alter Spiele war ein Thema, das im Interview angesprochen wurde. Wie Yoshida betonte, sollten Entwickler und Publisher ihre Bemühungen um den Erhalt klassischer Spiele intensivieren, da es schlichtweg traurig sei, wenn bekannte Klassiker verschwinden und späteren Spielergenerationen nicht mehr zur Verfügung stehen.

Als einen Schritt in die richtige Richtung sieht er Emulatoren und Abo-Dienste wie die Premium-Stufe von PlayStation Plus, über die Sony Klassiker der PlayStation-Geschichte anbietet.

Die Herausforderungen beim Erhalt alter Spiele

Auch wenn in einer idealen Welt möglichst viele Klassiker für die Nachwelt erhalten bleiben sollten, müssen sich Spieler und Fans laut Yoshida darüber im Klaren sein, dass dies mit erheblichen Herausforderungen für die Anbieter verbunden ist. Dabei geht es nicht nur um Lizenzen oder rechtliche Aspekte.

Yoshida weiter: „Zunächst einmal muss man verstehen, wie schwierig es ist, an der Erhaltung von Videospielen zu arbeiten. Vor allem angesichts der Vielzahl an Betriebssystemen, die nicht alle miteinander kompatibel sind. Deshalb ist Emulation eines der besten Werkzeuge zur Bewahrung, weil sie all diese Barrieren überwinden kann.“

„Das Schwierigste ist es eigentlich, die Verfügbarkeit von Spielen zu jeder Zeit zu erhalten. Auch dann, wenn die ursprüngliche Hardware nicht mehr im Handel erhältlich ist. Hier können Emulation und die digitale Distribution einen besonders großen Einfluss haben“, ergänzte Yoshida.

„Zumal sogar die Abwärtskompatibilität zwischen Konsolen desselben Herstellers manchmal schwer umzusetzen ist. Wie man etwa bei der PS3 gesehen hat.“

Yoshida über die Vorzüge von PlayStation Plus

Eine Möglichkeit, alte Spiele und Klassiker dauerhaft anzubieten und einem neuen Publikum zugänglich zu machen, besteht laut Yoshida in Abo-Diensten wie PlayStation Plus. Wie Sony mit der Premium-Stufe verdeutliche, ist es mit Angeboten dieser Art möglich, Videospielgeschichte dauerhaft zu erhalten.

„Das ist etwas Gutes, denn es ist immer traurig, wenn man merkt, dass ein Spiel nicht mehr zugänglich ist. PlayStation Plus ist also ein Schritt in die richtige Richtung“, erkläre Yoshida.

„Außerdem hilft es, den Lebenszyklus eines Spiels zu managen. Einige Titel erleben dadurch ein Comeback, gewinnen neue Anerkennung und erreichen ein neues Publikum. Das kann sogar dazu führen, dass Publisher wieder Interesse zeigen. Manchmal werden so auch Fortsetzungen ermöglicht“, so der langjährige Sony-Mitarbeiter abschließend.

„Das ist ein positiver Kreislauf.“

