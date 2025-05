PS Plus Essential Mai 2025: Diese Neuzugänge wurden heute für PS4 und PS5 freigeschaltet

PS Plus Essential Mai 2025:

Ab sofort stehen für Abonnenten ab der Essential-Stufe die Mai-Titel für PS Plus zum Download bereit. Sie können einen Monat lang ohne Zusatzkosten in die persönliche Bibliothek gepackt werden.

Im Mai 2025 erweitert Sony das Spieleangebot für PS Plus Essential um drei Titel, die allen aktiven Abonnenten auf PS4 und PS5 zur Verfügung stehen. Die Freischaltung folgt dem üblichen Zeitplan und markiert zugleich das Auslaufen der bisherigen Spiele aus dem April-Angebot.

Drei neue Spiele für PS Plus Essential

Abonnenten ab der Stufe PS Plus Essential haben ab sofort Zugang zu drei Neuzugängen. Darunter befindet sich das Survival-Spiel “Ark: Survival Ascended” für PS5. Es handelt sich um eine überarbeitete Version des ursprünglich 2015 erschienenen “Ark: Survival Evolved”. Die Bewertungen auf Steam und im PlayStation-Store sind allerdings ernüchternd.

Zweiter Neuzugang ist der Indie-Titel “Balatro”, der im Februar 2024 veröffentlicht wurde. Das Spiel ist für PS4 und PS5 erhältlich und erhielt sowohl von Kritikern als auch von Nutzern positive Bewertungen. Der aktuelle Metascore liegt bei 90, während der User-Score 8.3 beträgt. Im PlayStation Store erreicht das Spiel einen Wert von 4.82.

Ebenfalls im Line-up enthalten ist der Retro-Shooter “Warhammer 40.000: Boltgun”. Der Titel erschien im Mai 2023 und verbindet klassische Shooter-Mechaniken mit dem Universum des Warhammer-Franchises. Auch dieses Spiel steht für PS4 und PS5 bereit.

Übersicht über die Mai-Titel von PS Plus Essential:

Wie gewohnt gilt: Werden die Essential-Games von Abonnenten bis zur Freischaltung der nächsten Neuzugänge in die persönliche Bibliothek gepackt, bleiben sie langfristig spielbar, solange das Abo aktiv ist. Im Fall der heutigen Neuzugänge endet die Frist am 3. Juni 2025 um 10 Uhr.

Mit PS Plus Extra und Premium geht es im Mai weiter

Nach dem Update der Essential-Stufe folgt voraussichtlich am 14. Mai 2025 die Ankündigung der neuen Spiele für die Extra- und Premium-Stufen von PlayStation Plus. Sollte alles nach dem gewohnten Plan verlaufen, erfolgt deren Freischaltung am 20. Mai 2025.

Gleichzeitig werden mehrere Spiele aus dem Extra- und Premium-Katalog entfernt, darunter bekannte Titel wie “GTA 5” sowie mehrere Spiele der “Resistance”-Reihe. Das heißt, für die Beendigung des einen oder anderen Spiels bleibt nicht mehr viel Zeit. Alternativ ist natürlich der Kauf möglich.

Nachfolgend die Übersicht:

PlayStation Plus besteht seit 2010 und wurde im Juni 2022 in drei Stufen unterteilt: Essential, Extra und Premium. Essential bietet die grundlegenden Funktionen wie Online-Multiplayer, monatlich wechselnde „Gratis-Spiele“ und Cloud-Speicher.

Extra erweitert das Angebot um einen umfangreichen Spielekatalog, während Premium zusätzlich Klassiker älterer Konsolengenerationen sowie Cloud-Streaming (auch für PlayStation Portal) und Testversionen beinhaltet.

