Stardew Valley: Eric Barone verteidigt seinen wohl unbeliebtesten Charakter

Der Farm-Hit „Stardew Valley“ hat einige außergewöhnliche und schräge Charaktere zu bieten, von denen so ziemlich jeder seine Fans haben dürfte. Alle, außer wahrscheinlich einer: der Gemischtwarenhändler Pierre. In der Community der beliebten Landwirtschaftssimulation gibt es viele Diskussionen und Witze darüber, dass es sich bei Pierre um die wohl schlimmste Figur in ganz Pelican Town handelt.

Der Schöpfer von „Stardew Valley“, Eric Barone, nahm den Händler nun in Schutz. Der Entwickler gibt an, dass Pierre gar nicht so schlimm sei, wie die Spieler denken.

Entwickler nimmt verhasste Figur in Schutz

„Ich bin davon ausgegangen, dass die Leute Pierre nicht mögen würden, aber mir war nicht klar, in welchem Ausmaß sie ihn hassen“, gab Barone kürzlich in einem Interview mit PC Gamer an. „Ich denke, dass ich mich ein wenig für Pierre einsetze. Ich glaube, er ist nicht so schlecht, wie manche Leute denken. Ich meine, er spielt schließlich – nun, ich will es nicht verraten – aber er spielt eine entscheidende Rolle auf dem Weg zum Gemeindezentrum, am Ende des Spiels.“

Damit spielt Barone auf die Zwischensequenz an, die zu sehen ist, wenn sich die Spieler für den Wiederaufbau des Gemeindezentrums anstatt für die Zusammenarbeit mit Joja entscheiden. Der Entwickler gab darüber hinaus an, dass er es bedauert, den Konflikt mit Joja so wenig nuanciert dargestellt zu haben.

Warum wird Pierre so gehasst?

Pierre ist der Besitzer des Gemischtwarenladens von Pelican Town. Er ist einer der ersten Bewohner, denen die Spieler begegnen. Zu Beginn von „Stardew Valley“ ist der Laden zum Leidwesen der Spieler noch den ganzen Mittwoch geschlossen. Erst wenn das Gemeinschaftszentrum wieder aufgebaut wurde, hat Pierre sein Geschäft an sieben Tagen der Wochen geöffnet.

Pierre lebt mit seiner Frau Caroline und seiner Tochter Abigail im hinteren Teil seines Gemischtwarenladens. Zu Abigail hat der Geschäftsmann ein angespanntes Verhältnis, da beide unterschiedliche Ansichten vom Leben haben. Seine Frau Caroline bedauert, dass Pierre kaum Zeit für die Familie hat, da er ständig arbeitet, sogar an Feiertagen. Zudem verheimlicht der Ladenbesitzer der Familie seinen „geheimen Vorrat“, den die Spieler hinter seinem Bücherregal im Schlafzimmer finden können. Um was es sich bei diesem Vorrat handelt, bleibt der Fantasie der Nutzer überlassen.

Darüber hinaus hat Pierre auch keinerlei Respekt vor der Arbeit der Spieler. In mehreren Zwischensequenzen gibt der Händler die Erträge des Farmers als seine eigenen aus.

Was denkt ihr über Pierre in „Stardew Valley“? Könnt ihr den Händler auch nicht leiden oder gibt es etwa andere Charaktere in dem Spiel, die ihr nicht ausstehen könnt?

Quelle: PC Gamer

