Switch 2: Verzweifelte Sehnsucht nach Freude? Analyst erklärt den Hype

Die vergangenen Tage haben verdeutlicht, dass selbst Kritikpunkte wie die steigenden Preise von First-Party-Spielen der Vorfreude der Spieler auf die Switch 2 keinen Abbruch tun konnten.

Vor allem in Japan sieht sich Nintendo mit einer enormen Nachfrage konfrontiert, die Händler zuletzt zu drastischen Maßnahmen zwang. Doch auch im Westen dürfte es angesichts des großen Interesses beim Launch der Switch 2 zu Lieferengpässen kommen. Eine Entwicklung, die laut Mat Piscatella auch auf die derzeitige wirtschaftliche und politische Lage zurückzuführen ist.

Nach Aussagen des Circana-Analysten suchen viele Menschen aktuell nach etwas, worauf sie sich freuen können, und das ihnen hilft, ihre persönlichen Sorgen zumindest vorübergehend zu vergessen.

Ein Trost in einer Welt voller schlechter Nachrichten?

Im Interview mit GamesRadar erklärte Piscatella: „Es ist schon eine ganze Weile her, seit wir in den Genuss einer neuen Hardware-Generation kamen. Es sind Jahre vergangen. Es ist wirklich lange her. Die Menschen suchen nach Möglichkeiten, sich von dem abzulenken, was sonst so in der Welt passiert.“

Der Analyst weiter: „Man sieht es sogar online. Dieses Verlangen der Menschen, endlich wieder etwas zu haben, worauf sie sich freuen können. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das nur meine persönliche Sichtweise. Aber ich spüre da eine förmlich greifbare Verzweiflung. Das Bedürfnis, einfach etwas zu finden, das Freude bringt.“

Piscatella führte aus, dass sich die Menschen inmitten der konstant schlechten Nachrichten geradezu „an den Launch der Switch 2 klammern“. Zwar räumte der Analyst ein, dass das Line-up zum Start nicht sonderlich spektakulär ausfalle, betonte jedoch, dass das letztlich gar nicht so entscheidend sei.

Mit dieser Aussage bezieht sich Piscatella auf potenzielle Highlights wie „Donkey Kong Bananza“ oder „Metroid Prime“, die erst in den Monaten nach der Markteinführung der Switch 2 erscheinen sollen.

Nintendo profitiert von einer treuen Fanbasis

Hinzukommt, dass Nintendo nach dem Erfolg der Switch über eine treue Fanbasis verfügt, die auch bei einem verhältnismäßig schwachen Launch-Line-Up zugreift.

„Ich denke, das Entscheidende hierbei ist, dass es eine so begeisterte und engagierte Fangemeinde gibt, dass das Launch-Line-up meiner Meinung nach überhaupt keine Rolle spielt“, so Piscatella weiter.

„Wichtig ist vielmehr, wie das Line-up in sechs Monaten aussieht“, meint Piscatella. „Wenn man anfangen muss, wirklich die breite Masse oder die typischen Konsolen-Enthusiasten anzusprechen. Denn der eingefleischte Nintendo-Fan wird sich das Gerät sowieso kaufen. Ganz egal, was zum Start angeboten wird.“

Die Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025.

