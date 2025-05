The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered: Trotz Game Pass – Beeindruckender Start in den USA

"The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered" gehörte zu den Titeln, die am Erscheinungstag direkt über den PC Game Pass und den Xbox Game Pass spielbar waren. Laut Circana-Analyst Mat Piscatella tat dies dem kommerziellen Erfolg in den USA jedoch keinen Abbruch – im Gegenteil.

Nach den zahlreichen Gerüchten der vergangenen Monate wurde das Remaster von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ vor zwei Wochen offiziell für PC sowie Konsolen angekündigt und in Form eines Shadow-Drops direkt veröffentlicht.

Bereits kurz nach dem Launch zeichnete sich ab, dass die Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers aus dem Jahr 2006 bei den Spielern sehr gut ankommt. So erreichte „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ zum Start auf Steam beispielsweise mehr als 180.000 gleichzeitige Spieler. Zudem fiel das Feedback der Nutzer auf allen Plattformen positiv aus.

Aktuelle Statistiken aus den USA, die vom Circana-Analysten Mat Piscatella veröffentlicht wurden, verdeutlichen, dass sich die RPG-Neuauflage auch kommerziell zu einem echten Erfolg entwickelt.

Oblivion muss sich lediglich zwei Titeln geschlagen geben

Gemessen an den mit dem Verkauf des Spiels generierten Umsätzen sicherte sich „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ in seiner US-Launchwoche nicht nur die Spitze der Software-Charts. Darüber hinaus hebt Analyst Mat Piscatella hervor, dass das Remaster in den USA einen starken Start hinlegte und bereits jetzt zu den meistverkauften Spielen des Jahres 2025 zählt.

Nach nur einer Woche auf dem Markt belegt „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ in den USA den dritten Platz der bisher meistverkauften Spiele des Jahres.

Lediglich „Monster Hunter Wilds“ und Ubisofts „Assassin’s Creed: Shadows“ konnten sich in den Vereinigten Staaten bislang besser verkaufen. In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ zum Release in den PC Game Pass sowie den Xbox Game Pass aufgenommen wurde, während „Assassin’s Creed: Shadows“ seit dem Launch über das Ubisoft+-Abo verfügbar ist.

„Nach nur einer Woche auf dem Markt (Woche bis zum 26. April) ist The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered bereits das drittmeistverkaufte Spiel des Jahres 2025 in den USA (gemessen am Umsatz). Lediglich Monster Hunter: Wilds und Assassin’s Creed: Shadows liegen noch davor“, so Piscatella. „Es war das meistverkaufte Spiel der Woche.“

Nutzer-Feedback soll das Spiel verbessern

Wenige Tage nach dem Release von „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ stellte Bethesda einen Feedback-Kanal zur Verfügung. Dieser soll es den Spielern ermöglichen, sich mit Verbesserungsvorschlägen direkt an die Entwickler zu richten.

Zu den von der Community geforderten Features gehört beispielsweise ein neuer Schwierigkeitsgrad zwischen „Adept“ und „Experte“.

Auch besseres Loot nach einem Sieg über mächtige Gegner, ein Schlüsselbund, in dem alle gefundenen Schlüssel aufbewahrt werden, oder realistischere Animationen für das Sprinten gehören zu den eingereichten Verbesserungsvorschlägen. Welche der Vorschläge von den Entwicklern aufgegriffen und umgesetzt werden, bleibt abzuwarten.

„The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ ist für PC, PS5 und Xbox Series X/S erhältlich.

Weitere Meldungen zu The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren