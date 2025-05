The Last of Us: Macher deuten für Staffel 3 die Enthüllung eines Mysteriums an

The Last of Us:

Die offizielle Bestätigung einer dritten Staffel von „The Last of Us“ liegt bereits vor, und wie die Verantwortlichen nun in Aussicht stellen, sollen die kommenden Episoden einige der größten Fragen beantworten, die durch die Ereignisse der aktuellen zweiten Staffel entstanden sind.

Halbzeit in Staffel 2 von „The Last of Us“: Nachdem hierzulande am gestrigen Montag die vierte Episode der aktuellen Staffel ausgestrahlt wurde, stehen Zuschauern nur noch drei weitere Folgen bevor. Spätestens jetzt dürfte klar sein, dass die komplette Handlung des zweiten Spiels nicht in eine einzige Staffel passen wird.

Doch kein Grund zur Sorge: Eine dritte Staffel von „The Last of Us“ wurde bereits offiziell bestätigt. Dies dürfte vor allem Zuschauer freuen, die mit der Videospielvorlage nicht vertraut sind, denn gerade die letzten beiden Episoden warfen deutlich mehr Fragen auf als sie beantworteten. Doch die drittel Staffel könnte die Mysterien womöglich aufklären. Das deuteten die Verantwortlichen jetzt zumindest in einem Interview an.

Spoilerhinweis: Die folgenden Abschnitte enthalten Details zur dritten und vierten Episode der zweiten Staffel von „The Last of Us“. Lesen erfolgt auf eigene Gefahr!

Der Krieg zwischen den Seraphiten und der WLF

In der dritten Episode tauchten erstmals die sogenannten Seraphiten auf, ein sektenähnlicher Kult religiöser Fanatiker, die eine mittlerweile verstorbene Frau – die Prophetin – anbeten. Ihre Kommunikation erfolgt über Pfeifsignale, und sie sind vor allem an ihren Narben im Gesicht erkennbar, weshalb sie auch „Scars“ genannt werden. Viel mehr Informationen erhielten die Zuschauer über diese mysteriöse Gruppierung bislang aber nicht.

Doch spätestens der Beginn von Episode 4 verdeutlicht, dass die Seraphiten eine weitaus größere Rolle spielen. Zu sehen ist nämlich, wie Isaac, der Anführer der Washington Liberation Front (WLF), der auch Abby und ihre Freunde angehören, einen der „Scars“ foltert. Genaue Details bleiben unklar, doch es steht fest, dass sich die beiden Fraktionen im Krieg befinden. Die Gründe dafür behalten die beiden Showrunner Neil Druckmann und Craig Mazin jedoch noch bewusst geheim.

„Die Frage ist, was Isaac verfolgt“, fragte Mazin im „The Last of Us“-Podcast (via Comicbook). „Und diese Fragen zu diesem Krieg werden in dieser Staffel möglicherweise nicht beantwortet. Es wird einige Rätsel geben.“

Staffel 3 soll die Hintergründe liefern

In „The Last of Us Part 2“ ist der Krieg zwischen den Seraphiten und der WLF gut dokumentiert, wenngleich hauptsächlich in Dialogen und Notizen. Serien-Zuschauer müssen sich jedoch noch gedulden. Druckmann versprach, dass die Antworten auf alle Fragen in Staffel 3 geliefert werden: „Jetzt, da wir für eine dritte Staffel verlängert wurden, können wir sagen, dass ihr die definitiv bekommen werdet“, so der Schöpfer von „The Last of Us“.

Mazin ergänzte: „Das ist es ja. Wir wussten einfach nicht, ob wir abgesetzt werden, Leute. Wir werden absolut herausfinden, worum es ihnen genau geht, was genau er [Isaac] will, was das Wichtigste ist, um Charaktere zu verstehen, aber es wird noch eine Weile ein Rätsel geben, mit dem man sich auseinandersetzen muss.“

Somit dürfte Staffel 3 auch für Kenner des Videospiels interessant werden. Schließlich wäre es das erste Mal, dass man die Hintergründe des Krieges auch tatsächlich vor Augen geführt bekommen würde. In Staffel 3 dürften außerdem auch die beiden abtrünnigen Seraphiten Lev und Yara auftauchen, die Spielern des Spiels ebenfalls bestens bekannt sein dürften. Bis es so weit ist, wird es aber noch dauern. Und möglicherweise könnte auch nach einer dritten Staffel von „The Last of Us“ noch nicht Schluss sein.

