Xbox Game Pass: Doom The Dark Ages führt die ersten Mai-Neuzugänge an – Alle Spiele im Überblick

„Alles neu macht der Mai“ – getreu dem bekannten Sprichwort landen auch in diesem Monat wieder zahlreiche neue Videospiele im Xbox Game Pass, auf die Abonnenten – je nach ihrer Mitgliedschaftsstufe – auf Xbox-Konsolen und dem PC zugreifen können.

Microsoft hat nun die erste Welle an Neuzugängen angekündigt, die von einem namhaften Blockbuster angeführt wird, der pünktlich zum Release als Day-One-Veröffentlichung in den Game Pass kommt: „Doom: The Dark Ages“ steht allen Ultimate-Abonnenten ab dem 15. Mai zur Verfügung.

Doch der Mai bringt noch weitere Day-One-Releases in den Game Pass: So wird das abgedrehte Sci-Fi-Abenteuer „Revenge of the Savage Planet“ ab dem 8. Mai direkt zum Release verfügbar sein, ebenso wie das narrativ getriebene Adventure-Spiel „Kulebra and the Souls of Limbo“, das ab dem 16. Mai 2025 als Day-One-Titel im Abo-Dienst von Microsoft erscheint.

Nachfolgend ein Überblick über alle Neuzugänge in der ersten Maihälfte:

Dragon Ball Xenoverse 2 (Cloud, Konsole und PC) – 7. Mai

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Dungeons of Hinterberg (Konsole) – 7. Mai

Jetzt enthalten im Game Pass Standard

Flintlock: The Siege of Dawn (Xbox Series X|S) – 7. Mai

Jetzt enthalten im Game Pass Standard

Metal Slug Tactics (Konsole) – 7. Mai

Jetzt enthalten im Game Pass Standard

Revenge of the Savage Planet (Cloud, PC, und Xbox Series X|S) – 8. Mai

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (Cloud, Console, und PC) – 8. Mai

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Warhammer: Vermintide 2 (Cloud und Console) – 13. Mai

Game Pass Ultimate, Game Pass Standard

DOOM: The Dark Ages (Cloud, PC, und Xbox Series X|S) – 15. Mai

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Kulebra and the Souls of Limbo (Cloud, Console, und PC) – 16. Mai

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Firefighting Simulator: The Squad (Cloud, Console, und PC) – 20. Mai

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Police Simulator: Patrol Officers (Cloud, Console, und PC) – 20. Mai

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Diese Spiele werden im Mai entfernt

Auf der anderen Seite müssen sich Game-Pass-Abonnenten aber auch von einigen Spielen verabschieden, die den Abo-Dienst im Mai verlassen werden – genauer gesagt am 15. Mai. Dieses Mal betrifft es fünf Titel. Wer sie dauerhaft in seiner Bibliothek behalten möchte, kann bis zu diesem Datum den Mitgliedschaftsrabatt nutzen und bis zu 20 Prozent sparen.

Brothers A Tale of Two Sons (Cloud, Konsole und PC)

Chants of Sennaar (Cloud, Konsole und PC)

Dune: Spice Wars (Game Preview) (Cloud, Konsole und PC)

Hauntii (Cloud, Konsole und PC)

The Big Con (Cloud, Konsole und PC)

Weitere Neuigkeiten rund um den Xbox Game Pass:

Darüber hinaus dürfen sich Game-Pass-Nutzer auch diesen Monat auf neue Vorteile freuen: Als In-Game-Vorteile winken ein neues Bundle für „Asphalt Legends Unite“ sowie Medusa und ihr „Summer Fun“-Skin für „Smite 2“. Ultimate-Abonnenten erhalten dieses Mal das „Nature Lord“-Bundle mit sieben Outfits für „Metaball“ und ein Bonuspaket für „UFL“, bestehend aus einem Booster, Premium-Looks und 50 Millionen CP.

Alle weiteren Informationen zu den neuen Spielen, Abgängen, Vorteilen und Ultimate Parks im Mai 2025 finden Abonnenten das Xbox Game Pass wie gewohnt auf der offiziellen Webseite.

